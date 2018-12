متجر Google Play Store يجعل من السهل الآن على المستخدمين التبرع للمنظمات الخيرية

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا أردت يومًا التبرع، فهناك العديد من الطرق التي تمكنك من القيام بذلك. الآن يبدو أن شركة جوجل تحاول جعل هذه العملية أسهل من خلال إطلاق منصة للتبرع على متجر Google Play Store. هذا يعني أنه سيكون بمقدور المستخدمين تقديم تبرعاتهم بسرعة وبكل سهولة للعديد من المنظمات الخيرية في مكان واحد.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” للإحتفال بموسم العطلات، يمكنك القيام بالتبرعات الخيرية لإلهام المنظمات الخيرية غير الربحية من متجر Google Play Store. إذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك أو ألمانيا أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو تايوان أو إندونيسيا، فسوف ترى هذا التغيير في الأيام القليلة المقبلة. القيام بالتبرع على متجر Google Play Store سيكون أسرع وأسهل، ومباشر بنسبة 100 في المئة للمنظمات الخيرية غير الربحية التي تختارها “.

تقول شركة جوجل أن جميع التبرعات ستذهب مباشرة إلى المنظمات الخيرية غير الربحية التي تم إختيارها من قبل العملاء، وهذا ما يعني بأن شركة جوجل لن تقوم بإقتطاع جزء من تلك التبرعات لنفسها مع العلم بأنها تقوم عادة بإقتطاع نسبة مئوية من المدفوعات التي تتم عبر متجر Google Play Store، ولكن ليس في هذه الحالة.

وبالنسبة للمنظمات الخيرية التي تتيح شركة جوجل الآن إمكانية التبرع لها من خلال متجر Google Play Store، فهي تشمل American Red Cross و Doctors Without Borders USA و Girls Who Code و International Rescue Committee و Room to Read و Save the Children و UNICEF و World Food Program USA إضافة إلى World Wildlife Fund US.

عموما، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد أو ربما ترغب في التبرع لإحدى هذه المنظمات الخيرية، فما عليك سوى التوجه إلى مركز التبرع على متجر Google Play Store إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.

المصدر.