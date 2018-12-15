شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امتثالا لأوامر المحكمة.. أبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لهواتفها فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه أبل حظرًا على أجهزة iPhones القديمة فى الصين، بدءًا من iPhone 6s وحتى iPhone X نظرًا لأنها لا تنتهك براءات اختراع شركة كوالكوم، وللامتثال لحكم المحكمة، قررت شركة أبل إطلاق تحديث للبرامج لهواتفها القديمة.

نظرًا لأن براءات الاختراع المنتهكة مرتبطة بالبرمجيات - وهى تغيير حجم الصور وتصفح التطبيقات على شاشة تعمل باللمس - سيكون من السهل على شركة أبل حل المشكلة وحظر المزايا التى تنتهك براءات الاختراع بهواتفها القديمة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن التحديث يجب أن يأتى فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ومع ذلك، لا يزال الوضع مع أجهزة الأيفون الجديدة لعام 2018 غير واضح.