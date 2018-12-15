آبل تريد أن تجعل محادثات FaceTime الصوتية الجماعية أكثر واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الجديدة التي أصدرتها شركة آبل مع الإصدارات الأحدث من نظامي iOS و MacOS هي محادثات FaceTime الجماعية. هذه ميزة لطالما طالب بها ملاك أجهزة آبل منذ سنوات، وهي متاحة الآن في النهاية. ومع ذلك، نعتقد أن محادثات الفيديو أو المحادثات الصوتية الجماعية يمكن أن تحدث بعض الفوضى عندما يتحدث عدة أشخاص في نفس الوقت.

ولكن في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن شركة آبل تستكشف طرقًا لمعالجة الصوت في محادثات FaceTime الجماعية والتي ستسمح للمستخدمين بتمييز من يتحدث بشكل أفضل، تمامًا مثل الكيفية التي يمكن بها أن تأتي مجموعة من الأصوات من مجموعة مختلفة من الإتجاهات بناء على المكان الذي يتواجد فيه هذا الشخص إذا كنت في نفس الغرفة.

بناءً على براءة الإختراع، تقترح شركة آبل أن يتم تقسيم المكالمات من كل متصل إلى قنوات منفصلة. ثم يتم تغذية هذه القنوات في نظام تم تصميمه لمحاكاة بيئة صوتية إفتراضية. سيساعد هذا في إنشاء الخصائص الصوتية المناسبة للبيئة المحلية للمستمع، مما يمنح الشعور بأن الأعضاء الآخرين في مكالمة FaceTime موجودون في نفس الغرفة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أبل لديها خطط لتحويل براءة الاختراع هذه إلى حقيقة أم لا، على الرغم من أننا نفترض أن هذا سيعتمد إلى حد كبير على مدى شعبية مكالمات FaceTime الجماعية، لأن ذلك سيحدد ما إذا كانت آبل ستحتاج إلى تكريس المزيد من الموارد من أجلها أم لا، ولكن هذه الفكرة بصفة عامة تبدو جيدة.

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