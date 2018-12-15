دو تعلن عن توفير الشريحة المدمجة eSIM لهواتف آيفون

أعلنت شركة دو Du، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير ميزة الشريحة المدمجة eSIM على أجهزة هواتف آيفون iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، والتي يمكن للعملاء الحصول عليها من دو، حيث بات بإمكان المستخدمين من خلال هذا الإعلان تفعيل باقة خلوية إضافية، مما يجعل من السهل عليهم استخدام رقمين مختلفين أو باقتين منفصلتين للصوت والبيانات على جهاز واحد.

كما يمكن لعملاء الدفع المسبق والآجل الحاليين من دو تفعيل ميزة الشريحة المدمجة بدون تكلفة إضافية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018 من خلال زيارة أحد متاجر أو مراكز دو، وتعتبر الشريحة المدمجة eSIM أحدث تقنيات بطاقات SIM حيث تندمج وحدة SIM في الهاتف المتحرك، ويمكن إزالة بطاقات SIM الاعتيادية بسهولة من الهاتف، بينما لا يمكنك إزالة بطاقة eSIM.

وفي حال كنت من عملاء دو الحاليين، فإن بإمكانك تبديل بطاقة SIM الاعتيادية إلى eSIM، بينما يستطيع عملاء الشركة الجدد الحصول على خط eSIM جديد، مع الأخذ بعين النظر أن المستهلك قد يحتاج إلى استعمال خدمة MultiSIM من دو لاستخدام بطاقتي SIM أو أكثر مع رقم هاتف متحرك واحد في الوقت ذاته مع أجهزة مختلفة، وذلك نظرًا إلى أنه لا يمكن استخدام أكثر من بطاقة SIM واحدة في بعض الأحيان.

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الرسوم

تأتي بطاقة eSIM مع رسم يدفع لمرة واحدة كما يلي: