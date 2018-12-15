جوجل تتعهد بعدم بيع تقنية التعرف على الوجوه حتى تضمن حسن استخدامها

قالت شركة جوجل يوم الخميس إنها ستحجم عن بيع منتجات التعرف على الوجوه حتى يمكنها التوصل الى سياسات تمنع إساءة استخدام التقنية المثيرة للجدل، وذلك في معرض إعلانها عن إطلاق برنامج لفحص أمراض العين السكرية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تايلاند.

وقالت عملاق التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنها تعمل مع مجموعات أخرى لتحديد المشكلات المتعلقة بتعريف الوجه، والتي تسمح للكاميرا المتصلة بمقارنة صورة شخص ما بقاعدة بيانات لتحديد الهوية.

وكتب كينت ووكر، نائب الرئيس للشؤون العالمية لدى جوجل: “مثل العديد من التقنيات ذات الاستخدامات المتعددة، فإن التعرف على الوجه تستحق دراسة متأنية لضمان توافق استخدامها مع مبادئنا وقيمنا، وتجنب الإساءة والنتائج الضارة”.

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ويأتي قرار جوجل التوقف عن تسويق تقنية التعرف على الوجوه في أعقاب الهجمات التي تعرضت شركات التقنية الأخرى التي تصمم خدمات متطورة، إذ احتج موظفو شركتي أمازون ومايكروسوفت على مخاوف من أن علاقات الشركتين مع هيئات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة يمكن أن تستغل هذه التقنية.

ومع ذلك، يُعتقد أنه يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجه لتطبيقات حميدة، مثل إلغاء قفل هاتف، كما لديها القدرة على المساعدة في حالات مثل حالات الأشخاص المفقودين، إلا أن جوجل ترى أنه من المهم فهم مضامين التقنية على نحو أفضل قبل عرضها على المنظمات الأخرى.

ويأتي إعلان جوجل أيضًا بعد أن احتج موظفوها على استخدام الذكاء الاصطناعي. ففي وقت سابق من هذا العام، واجهت الشركة استقالات بشأن عقد أبرمته الشركة مع البنتاجون لصالح “مافن” Maven، وهو مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل لقطات الطائرات بدون طيار.

وإثر الاحتجاجات، قررت جوجل عدم تجديد العقد، وأصدر الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وهي مجموعة من الإرشادات التي توضح كيف ستستخدم الشركة أو لا تستخدم هذه التقنية.