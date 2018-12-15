اسم “دونالد ترامب” يظهر ضمن قائمة “أكثر كلمات المرور سوءًا لعام…

نشرت شركة SplashData قائمتها السنوية بأكثر كلمات المرور سوءًا التي يستخدمها الناس على الويب، وفي القائمة الجديدة ظهر أن بعض الناس أصبحوا يستخدمون اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، donald، ككلمة مرور.

وبحسب الشركة، فإن ما يقرب من 10% من المستخدمين حول العالم يستخدمون واحدةً من كلمات المرور الـ 25 الأكثر سوءًا، كما أن 3% منهم يستخدمون كلمة المرور “123456”، وهي كما السنوات السابقة احتلت المركز الأول في القائمة.

وتستند القائمة السنوية الثامنة لأسوأ كلمات المرور لهذا العام على تقييم شركة SplashData لأكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على الإنترنت. وكانت معظم كلمات المرور المسربة التي تم تقييمها لقائمة 2018 مستخدمة من قبل المستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وكشفت قائمة هذه السنة عن عدم وجود اختلاف عن قوائم السنوات السابقة، إذ يواصل المستخدمون استخدام كلمات المرور نفسها التي يمكن التنبؤ بها بسهولة. على سبيل المثال، كان عام 2018 هو العام الخامس على التوالي الذي احتفظت فيها كلمتا “123456” و “password” بالمركزين الأول الثاني، على التوالي.

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وأظهرت القائمة للعام 2018 وجود عدد قليل من الوافدين الجدد على القائمة. إذ ظهر الرئيس دونالد ترامب لأول مرة في قائمة هذا العام مع اسمه الأول “donald” الذي جاء في المركز 23.

ويقول مورجان سلين، الرئيس التنفيذي لشركة SplashData: “يحقق القراصنة نجاحًا كبيرًا باستخدام أسماء المشاهير، ومصطلحات ثقافة البوب والرياضة، وأنماط لوحة المفاتيح البسيطة لاختراق الحسابات على الإنترنت لأنهم يعرفون أن الكثير من الناس يستخدمون تلك التركيبات سهلة التذكر”.

وتقدم SplashData بعض النصائح لمساعدة المستخدمين على حماية بياناتهم، بما في ذلك استخدام عبارات المرور المكونة من 12 حرفًا أو أكثر مع أنواع مختلفة من الأحرف، كما توصي باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل تسجيل دخول، وحماية الأصول والهوية الشخصية باستخدام مدير كلمات المرور لتنظيم كلمات المرور وإنشاء كلمات مرور عشوائية وتسجيل الدخول تلقائيًا إلى مواقع الويب.