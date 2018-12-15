سامسونج تستعرض لنا واجهة One UI الجديدة في إعلانها الترويجي الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق تحديث Android 9 Pie المستقر مع واجهة One UI الجديدة لهواتفها الذكية الرائدة الحالية، بما في ذلك Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9، كانت الشركة الكورية الجنوبية تعمل على فيديو قصير تستعرض لنا فيه كيف ستبدو واجهة One UI الجديدة الأحدث من الشركة.

الفيديو نفسه رائع للغاية ويسلط الضوء على الأشياء الأساسية التي ركزت عليها شركة سامسونج في واجهة One UI الجديدة، مثل القدرة على إستخدام الواجهة بشكل أفضل بإستخدام يد واحدة، والتصميم البسيط، والتفاعل بسهولة مع المحتوى والتركيز على ما هو مهم على الشاشة.

ينبغي أن تصل واجهة One UI الجديدة إلى الهواتف الذكية الرائدة الأحدث من شركة سامسونج، بما في ذلك Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9 في وقت ما خلال شهر يناير المقبل، وستصل بعد ذلك إلى هواتف سامسونج الرائدة السابقة، بما في ذلك بما في ذلك Galaxy S8 و +Galaxy S8 و Galaxy Note 8.