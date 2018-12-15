رصد إسم رمزي رابع للهاتف Galaxy S10، وقد يكون مخصصًا للنسخة المتوافقة مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى الآن، ترتبط ثلاثة أسماء رمزية بطرازات Galaxy S10 المستقبلية، وهذه الأسماء الرمزية هي : SM-G970 و SM-G973 و SM-G975 علمًا أن الإسم الرمزي الأول مخصص للهاتف Galaxy S10 Lite، في حين تم تخصيص الأسماء الرمزية الأخرى لكل من Galaxy S10 و +Galaxy S10 على التوالي. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد إسم رمزي رابع.

هذا الإسم الرمزي الرابع هو SM-G977، ولكن لم يتم رصد النسخة الأوربية من هذا الهاتف في أي مكان، مما يدل على أن هذه النسخة من الهاتف Galaxy S10 لم تبلغ تلك المراحل المتقدمة من عملية التطوير على عكس النسخ الثلاثة المذكورة آنفا.

هناك فرصة كبيرة أن يكون هذا الإسم الرمزي يخص النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Galaxy S10، وهذا ما يفسر بدوره عدم وجود نسخة أوروبية. التوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G سيشكل مشكلة، وهذا هو السبب وراء تأخر النسخة الأوروبية. هذا أو أن شركة سامسونج لا تعتقد بأن شركات الإتصالات الأوروبية ستوسع نطاق تغطية 5G بالسرعة الكافية على عكس شركات الإتصالات الأمريكية والكورية.

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