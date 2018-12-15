«فيس بوك» تضيف ميزة مذهلة إلى مكالمات الفيديو بماسنجر

محمود قورة

تعمل شركة "فيس بوك" على توسيع محتوى تأثير Messenger AR مع North Pole Knits Elf وSpa Day وغيرها من المؤثرات المصممة مشاركة الموسيقى مع الآخرين عبر iHeartRadio وSpotify Premium وPandora لإضافة المزيد من المتعة لمكالمات الفيديو.

ويدخل "فيس بوك" أيضًا تحسينات على الجهاز نفسه بما في ذلك "الوضع اليدوي" للكاميرا الذكية، وهذا يجعل من الممكن الحفاظ على التركيز في المكان الذي تريده أثناء المكالمات، بدلًا من السماح لنظام AI بتحريك الكاميرا من تلقاء نفسها، كما يسمح لك نظام "Call Name Calling" بالاتصال بالعائلة والأصدقاء عبر أسماء مختصرة تنشئها لهم، مثل "Hey Portal، اتصل بأمي" أو "Hey...