فيسبوك توسع نطاق منصة الفيديو Facebook Watch

تعمل فيسبوك على توسع نطاق منصة الفيديو الخاصة بها المسماة فيسبوك ووتش Facebook Watch لمحاولة جذب المزيد من المستخدمين ذوي الفئة العمرية الأصغر، حيث أعلنت المنصة أنها تعمل على توسيع إعلاناتها التي تبلغ 15 ثانية إلى أكثر من اثني عشر دولة جديدة، وإعطاء المزيد من المعلنين القدرة على إدراج إعلانات في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، واختبار فواصل إعلانية بتنسيقات أخرى، بالإضافة إلى جلب Facebook Watch لأجهزة حواسيب سطح المكتب على مستوى العالم وعبر تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite.

وأعلنت الشركة أن الفواصل الإعلانية متاحة الآن للصفحات المؤهلة في 40 بلدًا حول العالم، وقالت: “سنقدم فواصل إعلانية إلى صناع المحتوى في المزيد من البلدان حول العالم، وسنختبر فواصل إعلانية جديدة، كما هو الحال بالنسبة للبث المباشر لصناع محتوى الألعاب”، وأضافت أنها ستوفر للمعلنين مزيدًا من الخيارات لتخصيص الفيديو الخاص بهم للحملات الإعلانية والتواصل مع الجمهور المستهدف.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي خفضت فيه فيسبوك التمويل المخصص لبعض البرامج الإخبارية الأصلية التي قدمتها بالاشتراك مع CNN و Buzzfeed و ABC News، وبالرغم من أن ميزانية فيسبوك للمحتوى الإخباري لا تزال تصل إلى 90 مليون دولار، فإن الشركة تعيد توزيع الأموال على برامج أخرى، وذكرت المعلومات أن أرباح الإعلانات الناتجة عن Facebook Watch انخفضت إلى أقل من التوقعات.

وكانت فيسبوك قد أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول عن شراكتها مع MTV لإعادة عرض برنامج الواقع الكلاسيكي The Real World، كما أنها بدأت لائحة عروضها العالمية مع أول عرض تفاعلي للألعاب يسمى Confetti مخصص للأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويقال إنها تجري محادثات مع HBO لبيع اشتراك في الخدمة لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تطبيق المحمول، وعلى الأرجح من خلال علامة التبويب Facebook Watch.

وأطلقت فيسبوك منصة Facebook Watch للمرة الأولى قبل عام ونصف تقريبًا في الولايات المتحدة، والتي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بمقاطع الفيديو من مختلف الأنواع، بما في ذلك الترفيه والرياضة والأخبار ضمن القسم المخصص Watch Feed، والذي يحتوي على مجموعة من مقاطع الفيديو الحديثة من الصفحات التي يتابعونها، لكن نسبة المشاهدة ضئيلة جدًا بالمقارنة مع يوتيوب و Twitch و غيرها من المنصات.

وقد يكون هذا ناتجًا عن ضعف التسويق، إذ وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة Diffusion Group، فإن منصة Facebook Watch لا تزال غير معروفة فعليًا من قبل 50 في المئة من البالغين الأمريكيين، وذلك بعد مرور 12 شهرًا على إطلاقها، وقال فيدجي سيمو Fidji Simo، رئيس قسم الفيديو: “لقد كان عام 2018 عامًا كبيرًا بالنسبة إلى منصة Facebook Watch، والتي تم إطلاقها في كل بلد حول العالم، وتم فتحها أمام مقاطع فيديو من جميع الصفحات، كما تضمنت عشرات العروض الأصلية من فيسبوك”.

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وابتعدت الشركة عن كشف أرقام زوار منصة الفيديو الفريدين، ولجأت بدلاً من ذلك إلى حساب الزائرين المتكررين، لكنها قالت اليوم على لسان فيدجي سيمو Fidji Simo إن هناك أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا و 75 مليون مستخدم نشط يوميًا يشاهدون دقيقة واحدة على الأقل من الفيديو بعد مرور ثلاثة أشهر على الإطلاق العالمي، ويقضي الزوار اليومين في المتوسط أكثر من 20 دقيقة ضمن Facebook Watch.

ولاحظت فيسبوك أن الأشخاص يعودون بانتظام لمشاهدة مقاطع الفيديو التي يهتمون بها ومشاهدتها لفترات زمنية أطول ضمن منصتها، وعلى النقيض من ذلك، فإن عدد المستخدمين النشطين على يوتيوب يقدر بحوالي 1.9 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام، وذلك وفقًا لإحصائيات من Omnicore.

وتشير فيسبوك إلى أن منصة Facebook Watch ليست مجرد مكتبة فيديو، بل يمكن من خلالها للأشخاص متابعة صناع المحتوى الفيديوي الذين يهتمون بهم، وبدء محادثات حول مقاطع الفيديو مع الأصدقاء، وبناء منتديات من المعجبين، وبناء روابط عميقة من خلال مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، والقدرة على التواصل بشكل أكثر عمقًا حول المحتوى، وتعمل الشركة على توحيد تجربة الفيديو عبر فيسبوك.

وتوضح أخبار توسعة فيسبوك لنطاق الإعلانات بحيث تشمل المزيد من البلدان وجلب منصة Facebook Watch إلى حواسيب سطح المكتب أنها تنظر إلى الفيديو، وخاصة الفيديو المصمم خصيصًا للأسواق العالمية، كفرصة هائلة القيمة لأعمالها الإعلانية، وتشمل عملية التوسعة الدخول إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الصين (هونج كونج) والهند (بنغلاديش) وجنوب أفريقيا وتايوان وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وغيرها.