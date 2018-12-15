آبل ميوزك تتخلى عن ميزة Connect الاجتماعية

تتجه شركة آبل إلى التخلي عن ميزة كونيكت Connect الإجتماعية ضمن خدمتها الموسيقية آبل ميوزك Apple Music، وذلك بعد مرور عام واحد من شراء خدمة Shazam، وتعد ميزة Connect إحدى ميزات خدمة آبل الموسيقية Apple Music، والتي تتيح للفنانين التواصل بشكل مباشر مع المعجبين من خلال مشاركة الصوت والصور ومقاطع الفيديو مباشرة مع المعجبين، وتم تقديمها لأول مرة في مؤتمر مطوري الشركة WWDC لعام 2015 جنبًا إلى جنب مع آبل ميوزك Apple Music كطريقة تتيح للفنانين التواصل مباشرة مع معجبيهم.

وكشفت الشركة في إحدى المشاركات عن أنها لم تعد تدعم نشر مشاركات من الفنانين عبر Connect، وأنها تعمل على إزالة مشاركات Connect من صفحات الفنانين و For You، وذلك في إطار تجديد قوائم الفنانين وتبسيط اكتشاف الموسيقى على Apple Music، وقالت آبل في رسالة إلى الفنانين إنه لم يعد من الممكن النشر من خلال Connect اعتبارًا من تاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأضافت أن جميع المحتويات المنشور سابقًا سوف يبقى قابلًا للاكتشاف حتى تاريخ 24 مايو/أيار 2019، ولا يزال بإمكانك إنشاء قوائم تشغيل Artist باستخدام أحدث إصدار من Apple Music، وقامت العديد من المواقع الإخبارية والمدونات بمقارنة مصير ميزة Connect لإضفاء طابع اجتماعي على الموسيقى بمصير شبكتها الاجتماعية الفاشلة “آيتيونز بينغ” iTunes Ping، والتي أطلقتها الشركة في عام 2010، وتم إغلاقها بعد ذلك بعامين.

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وقد يكون السبب في التخلي الوشيك عن ميزة Connect يعود إلى صفقة شراء آبل لخدمة Shazam للتعرف على الأغاني في شهر سبتمبر/أيلول 2017 بهدف دمجها مع آبل ميوزك Apple Music، وبالرغم من أن الشركة لا تشير إلى ذلك بشكل صريح، لكن Shazam تسمح بالفعل للأشخاص بمتابعة فنانيهم المفضلين من خلال خدمتها، مما قد يعني أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لا تريد الحفاظ على ميزات مكررة.

وكان جيمي يوفين Jimmy Iovine قد وصف ميزة Connect كواحد من الركائز الثلاث الرئيسية لخدمة Apple Music، إلى جانب خدمة بث الموسيقى المتدفقة و Beats Radio، حيث قال: “هل يمكنك أن تتخيل أنك فنان صاعد قادر على مشاركة الموسيقى الخاصة بك على أكبر منصة في العالم يملكها الناس بالفعل”، بينما جلب إيدي كوي Eddy Cue الفنان دريك Drake للحديث عن Connect أثناء كشف النقاب عنها.

وأرادت آبل جعل هذه الميزة بمثابة ميزة هجينة من SoundCloud وتويتر، حيث يمكن للفنانين نشر لقطات خلف الكواليس من استوديو التسجيل أو تسجيلات تجريبية أو مقتطفات أو أي عناصر أخرى للحفاظ على المعجبين، ويمكن للمستخدمين الإعجاب والتعليق على المحتوى، ولكنها لم تحصل على شعبية كبيرة بين الفنانين البارزين، مما دفعها مع إطلاق iOS 10 في عام 2016 إلى إزالة علامة التبويب المخصصة للميزة من شريط التنقل السفلي في Apple Music، الأمر الذي كان علامة واضحة على أن تبنيها لا يسير بالشكل المرسوم له أو توقعته آبل.