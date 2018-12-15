شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تكشف عن تقرير الشفافية لعام 2018 وتزيل 490 ألف حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منصة التواصل الاجتماعى المصغرة "تويتر" تقرير الشفافية نصف السنوى، الذى يكشف الاتجاهات الحالية فى طلبات المعلومات الخاصة بحسابات المستخدمين من قبل الحكومات، ومسائل الخصوصية الأخرى المتعلقة بالشبكة، فيما يمثل تقرير هذا العام النسخة رقم 13 فى تاريخ الشركة التى تكشف فيه الشركة عن ممارسات الخصوصية الخاصة به بمثل هذه التفاصيل الهائلة.

ووفقا لما نشرته تويتر على مدونتها يغطى هذا التقرير النصف الأول من عام 2018، وستتم تغطية النصف الأخير من العام فى تحديث فى وقت لاحق، وعادة ما يتم نشره فى الربع الأول من العام التالى.

ولعل أكثر التفاصيل إثارة للصدمة من كل هذا هو الارتفاع الهائل فى الطلبات الحكومية للحصول على المعلومات، ووفقاً للتقرير تلقت تويتر 6.904 طلبات رسمية من الحكومات لمعرفة بيانات نحو 16.882 حساب على الشبكة، وقامت الشركة بمنح بعض البيانات حول 56% من الحالات.

عندما يتعلق الأمر بطلب المعلومات، تلقى موقع تويتر زيادة بنسبة 10% مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقارير السابقة، وكان لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من طلبات المعلومات مع 2231 طلبًا على إجمالى 9.226 حسابًا، وهو ما يمثل هذا نحو ثلث طلبات تويتر للنصف الأول من العام، وفقًا لتقرير الشفافية.

وقد امتثل تويتر لـ76% من طلبات المعلومات الأمريكية، وقد كان هناك أيضًا 99 طلب إزالة فى الولايات المتحدة على 228 حسابًا، لكن لم يمتثل تويتر لهذه الطلبات.

وقد تم استلام أكثر من 58 ألف إخطار بإزالة حقوق الطبع والنشر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما أثر على 197.607 حسابات، وقد أزالت تويتر المحتوى فى 70% من تلك الحالات.

وفى المجموع علقت تويتر فعليًا ما مجموعه 487363 حسابًا لانتهاكات استغلال الأطفال جنسياً، كما تم الإبلاغ عن 91% من 205156 حسابًا تنتهك سياسة المحتوى الإرهابى، وإلى جانب انتهاك سياسة تويتر، وبالحديث عن الحسابات الوهمية والتغريدات (سبام)، فقد أشارت تويتر إلى أن عدد البلاغات انخفض من 868.349 فى يناير بداية العام إلى 504.259 فى يونيو، وذلك بفضل السياسة الصارمة التى اتبعتها مؤخرًا.