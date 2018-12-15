ثغرة جديدة بفيس بوك تؤدى لتسريب صور 6.8 مليون مستخدم

كتب مؤنس حواس

كشفت شركة فيس بوك أن خطأ فى واجهة برمجة التطبيقات لفيس بوك تسبب فى تسريب صور ما يقرب من 6.8 مليون مستخدم، بمساعدة بعض تطبيقات الجهات الخارجية، وأوضحت أن فريقها اكتشف ثغرةً برمجية تسمح بوصول تطبيقات الطرف الثالث لصور المستخدمين الذين يسجلون الدخول لبعض التطبيقات باستخدام حساباتهم على فيس بوك.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، تعدت الصلاحيات الخاصة بالوصول إلى صور المستخدمين الحد المعتاد الذى تحصل عليه تطبيقات الطرف الثالث بمجرد الموافقة على بيانات الاقتران بين المنصة والتطبيق، والتى تشمل الوضع الطبيعى الصور التى ينشرها...