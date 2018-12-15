تكنولوجيا: تقرير يشير إلى غلق الفيس بوك أحد أقسام الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً في Business Insider أن الفيس بوك قامت مؤخراً بإغلاق أحد الأقسام في الشركة الذي إختص بمشاريع الأجهزة السرية أو الدفاعية، ومن ثم تم توزيع مشاريع هذا القسم إلى أقسام أخرى في الشركة.

أحد أقسام شركة الفيس بوك الذي عرف سابقاً بالمبنى رقم 8، هو القسم الذي إهتم بتطوير المشاريع السرية أو الدفاعية، خلال الفترة الماضية، حيث أجريت العديد من الأبحاث والمشاريع في هذا القسم سابقاً، والتي كان من بينها مشروع الواجهات الحوسبية التي قد تدعم المستخدمين يوماً ما بكتابة أفكارهم.

وقد قررت شركة الفيس بوك إغلاق المبنى أو القسم 8 وتوزيع المشارع القائمة في هذا القسم إلى أقسام أخرى، حيث من المقرر أن تتولى مشاريع هذا القسم كلاً من أقسام الواقع المعزز والإفتراضي في الشركة، كما أكد الرئيس التنفيذي لهذا القسم Andew، أن توزيع مشارع قسم 8 في الفيس بوك لا يعني إنهاء عمل هذا القسم بشكل تام.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن المشاريع القائمة تم توزيعها على الأقسام الأخرى للشركة وفقاً لأهميتها، حيث إنفصل كلاً من مشروع الواجهات الحوسبية للمخ وأيضاً مشروع جهاز محادثات الفيديو بالواقع المعزز والإفتراضي إلى قسمين مختلفين في الشركة.

أيضاً من المقرر أن يعرف قسم تطوير جهاز محادثات الفيديو بتقنية الواقع المعزز والإفتراضي بقسم Facebook Portal، حيث جاء فريق العمل على هذا المشروع ليستبدل قسم 8 في الفيس بوك في شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يعمل فريق Portal على المشاريع المستقبلية من أجهزة الشركة التي تتضمن كاميرة وتقنية الواقع المعزز والإفتراضي.

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