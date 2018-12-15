رئيس شركة Google يعترف بأن المخاوف المحيطة بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ” منطقية للغاية “

فاطمة أيت طالب - دبي - تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي تبدو من الناحية النظرية مثيرة للإعجاب. بفضل هذه التكنولوجيا، يمكن للحواسيب أن تفكر بما تريد القيام به وتوقع إحتياجاتك وإكتشاف الأشياء التي قد يغفل عنها البشر. ومع ذلك، بناء على ما رأيناه في أفلام الخيال العلمي، فقدرة الحواسيب على التفكير بنفسها تؤدي إلى ظهور بعض المخاوف إتجاه هذه التكنولوجيا.

في الواقع، خلال مقابلة حديثة مع صحيفة واشنطن بوست، إعترف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai بأن الخوف من الذكاء الإصطناعي هو ” أمر منطقي للغاية “. ووفقا للسيد Sundar Pichai، فهو يعتقد بأنه ينبغي أن تكون هناك بعض الحواجز الأخلاقية، فضلا عن المناقشات حول كيف يمكن إساءة إستخدام هذه التكنولوجيا.

وأضاف : ” أعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تدرك أنه لا تستطيع أن تبنيها ثم تصممها. أعتقد أن هذا لا ينجح “. كما تحدث عن الحاجة إلى قيام الشركات بتنظيم نفسها بنفسها بحيث صرح بالقول : ” من الصعب تنظيم التكنولوجيا في بداياتها، ولكنني أعتقد أن الشركات يجب أن تقوم بتنظيم نفسها بنفسها. ولهذا السبب حاولنا جاهدين توضيح مجموعة من مبادئ الذكاء الاصطناعي. ربما لم نتمكن من تنظيم كل الأمور على نحو صحيح، ولكننا نعتقد أنه من المهم القيام بالمبادرة “.

جدير بالذكر أن السيد Sundar Pichai ليس الشخص الوحيد الذي أبدى مخاوفه إتجاه تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي. أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk عن قلقه أيضًا في الماضي جنبا إلى جنب مع كل من المؤسس المشارك لشركة مايكرسوفت، السيد Bill Gates، والعالم الفيزيائي الراحل Stephen Hawking. هناك أيضا العديد من المنظمات التي تم إنشاؤها بهدف المساعدة في إبقاء تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي مفيدة.