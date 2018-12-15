شركة SoftBank قد تقوم بدورها بإزالة معدات Huawei من شبكات الإتصالات الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الأعمال التجارية لشركة Huawei في قطاع الإتصالات تواجه بعض المخاطر في الأونة الأخيرة. وسط المخاوف بشأن إستخدام معدات الإتصالات التابعة لشركة Huawei للتجسس لصالح الحكومة الصينية، قررت مجموعة من شركات الإتصالات إزالة معدات Huawei من شبكات الإتصالات الخلوية الخاصة بها وإستبدالها بأخرى من شركات أوروبية. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأن شركة SoftBank في اليابان تدرس بدورها الآن إستبدال معدات Huawei على الشبكة الخاصة بها.

شركة SoftBank قامت فعلاً بإستيراد بعض المعدات من بعض الشركات الأوروبية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن لدى شركة SoftBank أطول علاقة عمل مع شركة Huawei في اليابان، وهذا ما يعني علاقة عمل أطول من أي شركة إتصالات يابانية أخرى.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء Nikkei يقول بأن شركة SoftBank تخطط لإستبدال معدات شبكات 4G المصنعة من قبل شركة Huawei بمعدات أخرى من شركتي Ericsson و Nokia. ومن غير المستغرب أن نسمع ذلك بالنظر إلى حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حلفائها منذ فترة للتوقف عن إستخدام معدات Huawei.

SoftBank هي ثالث أكبر شبكة إتصالات في اليابان. ويشير التقرير إلى أن الشركة لا تعتزم فقط إستبدال معدات Huawei الحالية، بل ستعمل أيضا على إستيراد معدات شبكات الجيل الخامس 5G من شركتي Nokia و Ericsson بدلاً من Huawei.

لم تؤكد شركة SoftBank نفسها محتوى هذا التقرير أو رفضه. وقال متحدث بإسم الشركة اليابانية أن تقرير Nikkei يستند إلى تكهنات وأنه لم يتم إتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن.