شركة سامسونج قررت رسميًا إغلاق أحد مصانعها للهواتف الذكية في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - إعتادت شركة سامسونج أن تكون حاضرة بقوة في سوق الهواتف الذكية بالصين، ولكن حصتها تآكلت بشكل مطرد في السنوات القليلة الماضية. إنه أمر سيء للغاية بالنسبة للشركة حاليًا، لأنه وفقا لبعض التقديرات فهواتفها الذكية لا تمثل سوى 1% من سوق الهواتف الذكية في الصين. لا عجب أن الشركة قررت إغلاق أحد مصانع للهواتف الذكية في الصين علمًا أنها تملك مصنعين للهواتف الذكية هناك.

أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها ستغلق أحد مصانعها للهواتف الذكية في الصين. هذا المصنع يتواجد في مدينة تيانجين بشمال الصين ويظم حوالي 2600 عامل. ستقدم الشركة الكورية الجنوبية تعويضات للعمال وتعطيهم فرصًا للإنتقال إلى مرافق أخرى تابعة لشركة سامسونج نفسها. سيتم إغلاق المصنع قبل نهاية هذا العام.

تقلصت حصة الشركة في سوق الهواتف الذكية بالصين إلى أقل من 1 في المئة في الربع الأول من هذا العام، وذلك بسبب المنافسة الشديدة من الشركات المحلية مثل Huawei و Xiaomi و Oppo و Vivo. وهذا إنخفاض مهول نظرًا إلى أن الحصة السوقية للشركة في الصين في العام 2013 كانت تبلغ 15 في المئة.

كما ذكرت شركة سامسونج أنها ستواصل تشغيل مصنعها الثاني المتواجد في مدينة Huizhou حاليًا. وجدير بالذكر أن المصنع الذي تم إغلاقه كان يقوم بتصنيع 36 مليون هاتف ذكي سنويًا، في حين أن مصنع Huizhou يقوم بتصنيع 72 مليون هاتف ذكي سنويًا، على الأقل وفقا للتقديرات. ولم تؤكد شركة سامسونج قدرات المصنع حتى الآن.