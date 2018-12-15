OnePlus مهتمة بفكرة إنشاء هاتف ذكي صغير الحجم لإرضاء الفئة الأخرى من المستهلكين

فاطمة أيت طالب - دبي - شهدت شاشات هواتفنا الذكية نموًا مطردًا على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا نظرًا لأن المستخدمين يشعرون براحة أكبر عندما يتعلق الأمر بمشاهدة الفيديوهات وتصفح الويب وتشغيل الألعاب على الشاشات الكبيرة. الجانب السلبي الوحيد هو أن الهواتف الذكية الكبيرة تحتاج إلى بطاريات كبيرة، كما أن الهواتف الكبيرة الحجم قد تكون غير عملية بالنسبة لأولئك الذين يحبون إستخدام هواتفهم الذكية بيد واحدة.

ومع ذلك، يبدو أن شركة OnePlus تشعر بأنه لا تزال هناك فئة كبيرة من المستهلكين تحب إستخدام الهواتف الذكية الصغيرة الحجم، وبالتالي فقد أشارت الشركة أنها لن تمانع صنع هاتف ذكي صغير الحجم. أثناء حديثه مع مجلة PCMag، قال الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بأن الشركة لن تمانع فكرة إنشاء هاتف أصغر إذا تمكنت من حل بعض مشاكل البطارية.

ووفقا للسيد Pete Lau، فقد صرح بالقول : ” إذا استطعنا حل مشكلة البطارية، فنحن بالتأكيد سنصنع هاتف أصغر. أرى الكثير من الطلب على هذا النوع من الهواتف الذكية. ولكن عندما تنظر إلى هذا القطاع، فسوف تكتشف بأن تقنية البطاريات لم تتطور كثيرًا على مدار كل هذه السنين “. بالفعل، تكنولوجيا البطاريات لم تشهد الكثير من التطور، فالهواتف الذكية المزودة بالشاشات الكبيرة تكون بحاجة إلى بطاريات أكبر لسد إحتياجات المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، الهواتف الذكية الصغيرة الحجم قد لا تتوفر على المساحة اللازمة لإستيعاب بطاريات أكبر، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر أيضًا على عمر البطارية. وكما أشارت مجلة PCMag، فإن هاتف Palm الجديد الذي تم إطلاقه حديثًا يبدو صغيرًا، ولكن هذا ينطبق أيضًا على بطاريته.