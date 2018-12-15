آبل تقرر رسميًا بناء مقر جديد في مدينة أوستن الأمريكية سيكلف الشركة 1 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل اليوم عن توسع كبير في عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع، لقد أعلنت الشركة اليوم أنها ستقوم بإنشاء مقر جديد للشركة في مدينة أوستن علمًا أنها ستقوم بإستثمار 1 مليار دولار أمريكي في هذا المقر الجديد. كما أعلنت الشركة عن خططها لبناء مقرات جديدة في كل من Culver City و Seattle و San Diego بالإضافة إلى التوسع للمزيد من المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك Pittsburgh و New York و Boulder على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.

تمتلك شركة آبل بالفعل منشأتين في مدينة أوستن، ويقع مقرها الجديد الذي تبلغ تكلفته 1 مليار دولار على بعد أقل من ميل منها. تمتد مساحة هذا المقر الجديد على مساحة 538 آلف متر مربع، وسوف يستوعب في البداية 5000 موظف إضافي علمًا أن هذا العدد قابل للزيادة ليصل إلى 15 آلف موظف. ومن المتوقع أن يجعل هذا المقر الجديد شركة آبل واحدة من أكثر الشركات تواجدًا في مدينة أوستن.

وستشمل الوظائف التي سيتم إنشاؤها في هذا المقر الجديد وظائف مختلفة مثل التمويل والبحث والتطوير والهندسة والمبيعات ودعم العملاء. توظف آبل بالفعل 6200 شخص في أوستن وهو ثاني أكبر تجمع لموظفي آبل بعد المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو. وسيضم المقر الجديد 200 آلف متر مربع من المساحات المفتوحة المحفوظة على نحو مماثل لمرافق شركة آبل في جميع أنحاء العالم، وسيتم تزويد المقر الجديد بـ 100% من الطاقة المتجددة.

وبالإضافة إلى المقر الجديد، فقد أعلنت شركة آبل كذلك أنها تتطلع إلى زيادة قاعدة موظفيها في البلاد على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. وستقوم بتوظيف أكثر من 1000 موظف في كل من Seattle و San Diego و Culver City، في حين سيتم توفير مئات الوظائف الأخرى في كل من Pittsburgh و New York و Boulder و Boston و Portland.