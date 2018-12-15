آبل ستصدر تحديثًا لهواتفها الذكية المتأثرة في الصين من أجل الإمتثال لحكم المحكمة الصينية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم على الأرجح، فقد أمرت إحدى المحاكم في الصين بحظر إستيراد وبيع بعض طرازات iPhone في الصين، بدءًا من iPhone 6S وصولاً إلى iPhone X بعدما إتضح أنها تنتهك براءتي إختراع تابعتين لشركة كوالكوم. لذا من أجل حل المشكلة، ستقوم شركة آبل بإصدار تحديث يتوافق مع حكم المحكمة الصينية.

نظرًا إلى أنها براءات إختراع مرتبطة بالبرمجيات وتتعلق بتغير حجم الصور وتصفح التطبيقات على الشاشات الحساسة للمس، فيجب أن يكون من السهل على شركة آبل حل المشكلة. وقد ذكرت شركة آبل بشكل رسمي أن هذا التحديث سيصدر في أوائل الأسبوع المقبل على أمل أن يؤدي ذلك إلى إيقاف قرار حظر إستيراد وبيع طرازات iPhone المذكورة آنفا في الصين.

ومع ذلك، لا يزال الوضع مع هواتف iPhone الجديدة التي تم إصدارها هذا العام غير واضح. نفترض أن تحديثًا بسيطًا للهواتف iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max سيكون كافيًا أيضًا.

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