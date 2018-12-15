شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأسوأ كلمات المرور خلال عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لصحيفة ميرور البريطانية، أن كلمات المرور التى يضعها المستخدمون على حساباتهم على الانترنت هى التى تجعلهم ضحايا وفرائس للهاكرز، إذ إنه ينبغى عند اختيار كلمة المرور ضرورة أن تكون قوية حتى لا يسهل اختراقها، فيما أظهرت العديد من الدراسات أن كثير منا لا يهتمون كثيربتأمين حياتهم الرقمية.

وتكشف ميرور عن بعض كلمات السر التى يظن أصحابها أنها قوية ولكنها فى الواقع العكس تماما، مشيرة إلى أن كلمات المرور الأكثر انتشارا، تعتمد فى الأساس على وضع التسلسل الرقمى "123456789"، ومن كلمات المرور الأخرى الاكتفاء بالأرقام "123456".

وقالت ميرور إن كلمات المرور هذه تم تسريبها عبر الانترنت من المواقع المخترقة، وهو ما يبرز أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التى لا تفرض أى نوع من السياسة الأمنية لحماية مستخدميها

وفيما يلى قائمة أسوا كلمات المرور فى 2018

1- 123456 Unchanged

2- password Unchanged

3- 123456789 Up 3

4- 12345678 Down 1

5- 12345 Unchanged

6- 111111 New

7- 1234567 Up 1

8- sunshine New

9- qwerty Down 5

10- iloveyou Unchanged

11- princess New

12- admin Down 1

13- welcome Down 1

14- 666666 New

15- abc123 Unchanged

16- football Down 7

17- 123123 Unchanged

18- monkey Down 5

19- 654321 New

20- [email protected]#$%^&* New

21- charlie New

22- aa123456 New

23- donald New

24- password1 New

25- qwerty123 New