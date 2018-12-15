شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغلق حسابك على "واتسآب" في حال فقدان أو سرقة هاتفك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يسعى كثير من المستخدمين إلى حماية بياناته الشخصية وسريتها، لكن كيف يتعامل في حالة فقدان أو سرقة هاتفه، خاصة رسائله على موقع التراسل الفوري الشهير "واتسآب".

واتسآب

© REUTERS / DADO RUVIC

لا يعلم الكثير من المستخدمين طريقة إغلاق حسابه على "واتسآب"، خاصة وأنه يعتمد بصورة كبيرة على رقم هاتف المستخدم، بحسب الموقع الرسمي لـ"واتسآب".

ولإغلاق حسابه الشخصي ينبغي عليه أن يتبع الخطوات التالية:

— أولا اتصل بشركة الاتصالات التابع لها خط هاتفك، لإغلاق رقمك الشخصي.

— تحتاج لأن تتواصل مع إدارة "واتسآب" عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وتبلغهم بضرورة إغلاق حسابك، وتشرح لهم بصورة مفصلة أنه تم فقدان هاتفك أو سرقته، وتدرج في الرسالة رقم هاتفك الذي يعمل عليه حسابك الشخصي.

— بتلك الطريقة ستتخذ إدارة "واتسآب" قرارا بتعطيل حسابك الشخصي.

​

— في حالة أعدت رقم هاتفك، وسعيت لأن تستعيد حسابك عبر "واتسآب"، ينبغي أن يكون هذا في حد أقصى 30 يوما، وإلا ستفقد حسابك إلى الأبد.

​

— ستتبع مجموعة من الخطوات من قبل "واتسآب"، حتى تتمكن من استرجاع حسابك بصورة كاملة، لكنك لن تتمكن من استرداد كافة الرسائل المرسلة من قبل أصدقائك.