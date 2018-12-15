شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حصون يمكنها حماية حسابك على "فيسبوك" أو "تويتر" من السرقة.. لا تفوتك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بات عدد كبير من القراصنة والهاكرز يتبعون أساليب ماكرة عديدة من أجل القرصنة وسرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيسبوك" و"تويتر".

دوما ما يعيش الكثير من مستخدمي مواقع التواصل حالة من "القلق" الدائم، خوفا من سرقة الهاركز لبياناتهم الشخصية وصورهم وبياناتهم البنكية.

واتسآب

© REUTERS / DADO RUVIC

لكن صحيفة "ذي ستار" قدمت لمستخدمي مواقع التواصل مجموعة من النصائح، التي تمكنهم من تشييد 5 حصون قوية يمكنها حماية حساباتهم على مواقع التواصل.

وقالت إن أبرز تلك الحصون تأتي على النحو التالي:

1- لا تفتح موقع التواصل عن طريق أي رابط غريب، وأن يحمل تطبيق موقع التواصل من المتجر الإلكتروني الرسمي، ويفتحه بصورة مباشرة من التطبيق.

2- كن حذرا على مواقع التوصل، ولا تضع بها الكثير من معلوماتك الشخصية، حتى إذا ما تم سرقة حسابك لا يستفيد منه كثيرا الهاركز.

3- استفد من الخواص والإعدادات التي تضعها مواقع التواصل من أجل زيادة خصوصية المستخدمين، والتي تحجب إمكانية إطلاع الغرباء على تفاصيل عديدة من بياناتك الشخصية.

4- تجنب فتح أي رابط غريب، يأتيك على أي رسالة من مجهول أو معروفة على مواقع التواصل، خاصة وأن مثل تلك الرسائل أوقعت الكثير من المستخدمين، مثل رسائل: "هل أنت في هذا الفيديو؟"، و"حقق أرباحا من المنزل"، و"تم إلغاء حسابك".

5- التنبه للخدمات الغريبة، التي تزعم أنها ستظهر لك آخر من أطلع على حسابك، أو تقدم لك قسائم شراء أو تخفيضات لماركات تجارية شهيرة بصورة مبالغ فيها.