تعلم كيف تبحث عن أي تغريدة قديمة على "تويتر"

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الكثير من المستخدمين شبكة التدوين المصغر "تويتر" بمثابة "مخزن" للأخبار والآراء في مختلف المجالات.

لكن يواجه مستخدمي "تويتر" مشكلة في البحث عن أي تغريدة قديمة قام بنشرها أي شخص أو وسيلة إعلامية أخرى.

ويقدم موقع "مترو" الطريقة المثالية، التي يمكن من خلالها الوصول إلى أي تغريدة قديمة على منصة "تويتر".

وتأتي تلك الطريقة على النحو التالي:

— افتح خيار البحث المتقدم على "تويتر" أو ما هو مكتوب عليه "Advanced Search".

— ستجد أمامك الكثير من الخيارات للبحث على "تويتر".

— ستجد إمكانية البحث بكلمة ضمن التغريدة أو البحث بعبارة معينة أو بلغة معينة، والتي ستجدها مصنفة على النحو التالي:

(All of these words — This exact phrase — Any of these words — None of these words — These hashtags — Written in).

— يمكن بعد اختيار طبيعة التخصيص الذي ترغب بالبحث فيه أن تختار مثلا البحث في قسم "الأشخاص" أو "الصور" أو "مقاطع الفيديو".

— كما يمكن أيضا تخصيص البحث عن طريق الموقع الجغرافي للتغريدة المراد البحث عنها.

— ويمكن بعد ذلك تخصيص التاريخ الذي نشرت فيه هذه التغريدة أيضا.

— بمجرد ضبط تخصيصات البحث، ستجد أن العثور على التغريدة التي تبحث عنها أمرا سهلا على تويتر.