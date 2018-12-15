شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الشعب المرجانية لديها حاسة "السمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديد أن الشعاب المرجانية تتمتع بحاسة السمع، حيث تمكن الخبراء، فى سياق تجاربهم، من اكتشاف تفاعل هذا النوع من الكائنات مع إشارات صوتية مختلفة.

ووفقا لما نشره موقع ساينس ديلى المعنى بالعلوم والأبحاث العلمية، فقد جاءت هذه النتائج عبر دراسة جديدة حول الأحياء المائية فى قاع المحيطات، والتى أجرها معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، إذ قاموا بتسجيل التغيير فى حالة الشعاب المرجانية تحت تأثير إشارات صوتية مختلفة.

ونتيجة لذلك، أثبتت التجارب أن الشعاب المرجانية لا يمكن فقط أن تحدد مستوى الضغط، ولكنها تتأثر بمختلف أنواع الترددات الصوتية، وبالتالى تتفاعل مع صدمات صوتية بطرق مختلفة، وأشار العلماء إلى أن الشعاب المرجانية لا تمتلك جهاز عصبى، ولهذا السبب قد يكون رد الفعل على الأصوات ميكانيكيا.