طقس اليوم "شديد البرودة".. وتحذير من الشبورة في هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، سيكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، دافئا على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية جنوبية شرقية معتدلة".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين...