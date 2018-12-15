شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حظره.. Tumblr يعود من جديد لمتجر آب ستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت شركة أبل خلال نوفمبر الماضى تطبيق Tumblr الرسمى من متجرها "آب ستور" نتيجة احتوائه على مواد إباحية للأطفال، واليوم وبعد إعلان تمبلر منذ أكثر من أسبوعين أنه سيحظر جميع محتوى البالغين من موقع الويب، تمت استعادة التطبيق مرة أخرى على متجر التطبيقات وأصبح متاح للتحميل.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى فأعلنت تمبلر فى وقت سابق بدء حظر محتوى البالغين عن المنصة بداية من 17 ديسمبر الحالى، لتقوم الشركة بتغيير طرق صناعة المحتوى ليتناسب مع جميع فئات المجتمع ويكون خاضع للرقابة العام لحماية القاصرين، وكانت الشركة منذ تأسيسها فى 2007، تتجاهل محتوى البالغين والذى يكون إباحيا فى غالبيته، الأمر الذى جعل المنصة تجذب عدد محدد من المستخدمين بشكل مستمر ودون توسع بسبب هذه السياسة، إلا أنها خافت من تغييرها حتى لا تفقد مستخدميها حول العالم.

ومع ذلك لن تتم إزالة حظر تمبلر حتى 17 ديسمبر، وهذا يعنى أنه سيكون هناك بضعة أيام أخرى حيث سيكون التطبيق متاحًا مع محتوى للبالغين قبل أن يحدث تطهير المحتوى المعلق.