شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تدرس.. أفضل 10 جامعات للتكنولوجيا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع TOI الهندى، المعنى بشئون التقنية والتكنولوجيا، أفضل كليات الهندسة والتكنولوجيا حول العالم وفقا لإحصائية أجريت لعام 2018، حيث يدعى هذا التصنيف أنه استخدم 13 مؤشر أداء لترتيب هذه الكليات، وهو يسلط الضوء على الجامعات التي تعمل فى مجالات الهندسة الهندسية والكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية والفضائية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية، ونعرض أبرزها كما يلى: 1- جامعة أكسفورد - الولايات المتحدة 2- جامعة ستاندفورد - الولايات المتحدة 3- جامعة هارفارد - الولايات المتحدة الأمريكية 4- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا - الولايات المتحدة الأمريكية 5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - الولايات المتحدة الأمريكية 6- جامعة كامبردج - المملكة المتحدة 7- جامعة برينستون - الولايات المتحدة 8- جامعة سنغافورة الوطنية - سنغافورة 9- جامعة زيوريخ - سويسرا 10- معهد جورجيا للتكنولوجيا - الولايات المتحدة

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