شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أنواع القرص الصلب SSD.. والفرق بينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القرص الصلب أحد المكونات الأساسية بجهاز الكمبيوتر، وقد حلت أنواع SSD محل أقراص HHD القديمة والموجودة فى مختلف أجهزة الكمبيوتر، إلا أن SSD تتميز بكونها أسرع فى القراءة والكتابة، كما أنها لا تضم أى مكون ميكانيكى مما يجعلها أكثر هدوء وخفيف الوزن، إلا أن القليل من المستخدمين يعرفون أن أقراص SSD لها العديد من الانواع والتى نرصدها كما يلى ونوضح أبرز الفروق بينهما وما يميز كل نوع منها كما يلى:

يقوم هذا النوع من أقراص SSD بتخزين "واحد بت" فى كل خلية، وهو يتميز بكونه أكثر أمانا فيما يتعلق بحدوث الأخطاء على الكمبيوتر، كما أنه يتميز بالسرعة العالية، لكن ما يعيبه هو تكلفته المرتفعة بشكل كبير.

يقوم هذا النوع من الأقراص بتخزين "2 بت" فى كل خلية، وهو ما يجعله أقل تكلفة من النوع الأول، وهو يتميز أيضا بسرعة عالية فى القراءة والكتابة مقارنة بالأقراص التقليدية HHD.

هذا النوع الثالث، يقوم بتخزين "3 بت" فى كل خلية، مما يعنى أنه يقدم مساحات كبيرة للتخزين، وهو يأتى بتكلفة منخفضة للغاية، لكنها يحتوى بعض السلبيات منها انخفاض عدد دورات إعادة الكتابة، وكذلك سرعة القراءة والكتابة تكون فيه منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى.