شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تكشف عن إحصائياتها.. Instagram Year in Review 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عام 2018 من نهايته كشفت منصة إنستجرام على بعض الإحصائيات المتعلقة بالمستخدمين، حيث قالت المنصة فى تدوينة لها على مدونتها الرسمية تحت عنوان Instagram Year in Review 2018: "يسعدنا أن نرى أن مشاركة الحب واللطف لا تزال تمثل أولوية قصوى بالنسبة لمجتمع إنستجرام"، حيث كان ملصق Heart Love Sticker من Arata هو الملصق المتحرك الأكثر استخدامًا فى القصص، فى حين كانت Heart Eye أكبر فلتر للوجه فى القصص.

وأضافت إنستجرام أنه تم استخدام رمز القلب فى التعليقات أكثر من 14 مليار مرة، أما فيما يتعلق بأسعد مكان فى العالم فقد كان ديزنى لاند طوكيو، ولا يعد هذا الأمر غريبا، خاصة مع انتشار المنصة حول العالم، واعتماد أكثر من 1 مليار مستخدم على المنصة الاجتماعية الاشهر فى مشاركة الصور.





- أكثر فلتر وجه تم استخدامه فى "قصص إنستجرام" كان: "العيون فى شكل قلوب" Heart Eyes

- أكثر ملصق متحرك تم استخدمه على قصص إنستجرام كان: القلب Heart Love Sticker by Arata

- عدد المرات التى تم خلالها استخدام القلب فى التعليقات حوالى 14 مليار مرة.

- أسعد وضع علامة جغرافية للموقع فى العالم: ديزنى لاند طوكيو.

- أعلى هاشتاج نمو #fortnite.