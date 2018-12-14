شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التغير المناخى يؤثر بالسلب على شكل الشواطئ والمدن الساحلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة يورونيوز الأوروبى، أن التغير المناخى يؤثر بالسلب على شكل الشواطئ فى مختلف انحاء العالم، كما يؤثر على مستوى سطح البحار، وفقاً لدراسة تمت بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وذكرت القناة دراسة استشهدت بمنطقة كامارج الساحلية بفرنسا، وهى من أكثر المناطق المهددة بخطر تغيير المناخ، خاصة وأنها عبارة عن "دلتا" بدأت بالتكوين منذ 10 آلاف إلى 12 ألف عام بفعل تكوين ترسبات التربة الناعمة، وهذه الترسبات يزداد وزنها بشكل دائم.

لهذا تغوص "كامارج" للأسفل بسرعة مليمتر واحد كل سنة، وهى بنفس الوقت تعانى من ارتفاع متزايد لمنسوب مياه البحر المتوسط يصل إلى عدة مليمترات كل سنة أيضا.

ويقدر العلماء ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بمتر أو مترين فى نهاية هذا القرن، وهو ما يشكل كارثة بالنسبة لإقليم يرتفع متر واحد فقط عن سطح البحر مثل كامارج.

ويقول عالم استشعار عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية، يدعى أنيس جلمامى ، " ان الأرقام التى حصلنا عليها فى السنوات الأخيرة بواسطة أقمار اصطناعية خاصة لقياس منسوب مياه البحار تدل على ارتفاع المنسوب بسرعة غير مسبوقة".

ووفقاص للقناة الاوروبية فإن أنيس يعمل على دراسة التغيرات التى تطرأ على الشريط الساحلى للبحر الأبيض المتوسط بواسطة أقمار سينتينال التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" - ESA وطائرة لاندسات التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ووجد أن شاطئ كامارج قد تراجع لمسافة مئتى متر خلال الأعوام الثلاثين الماضية.