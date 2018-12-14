شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين التبرع للمؤسسات الخيرية عبر "بلاى ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة جوجل لمستخدمى هواتف أندرويد ميزة جديدة من خلال متجر "بلاى ستور" والتى ستتيح لأى شخص التبرع لعدد من المؤسسات غير الربحية فى الولايات المتحدة، مع تخصيص 100 بالمائة من التبرع للمؤسسة المختارة، إذ ستتنازل جوجل عن رسمها التقليدى البالغ 30٪ للتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق كجزء من البرنامج الجديد الذى أطلقت عليه "Giving Season on Play"، و تشمل بعض المنظمات غير الربحية الصليب الأحمر الأمريكى، ومنظمة أطباء بلا حدود فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة Girls Who Code، ومنظمة اليونيسف.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فكانت شركة جوجل تمنع فى السابق مطورى التطبيقات من التبرع للمؤسسات الخيرية على بلاى ستور لعدد من الأسباب ترتبط بالضرائب وآلية ترتيبها، والحصول على نسبة 30% من المبالغ التى يتم التبرع بها، حيث يتم خصم قيمة التبرعات من الضرائب المفروضة فى الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال مدير تطوير منتجات المتجر أن العملية لن تقتصر على الولايات المتحدة فقط وسيتم تزويد المتجر بهذه الميزة فى كل من " كندا والمكسيك وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وتايوان وإندونيسيا"، مع ملاحظة أن أبل لجأت لطريقة مشابهة للتبرع عبر متجر التطبيقات فى السنوات الماضية أثناء الكوارث الطبيعية التى أصابت الولايات المتحدة وبعض مناطق العالم الأخرى.