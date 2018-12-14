تسريبات جديدة تستعرض لنا التصميم الكامل للهاتف Huawei Nova 4

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 4 في اليوم 17 من شهر ديسمبر الجاري ليكون بذلك أول هاتف ذكي من شركة Huawei يضم الكاميرا الأمامية داخل الشاشة من خلال تخصيص ثقب لها في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب من مجموعة من الصور الرسمية والتي تستعرض لنا التصميم الكامل للهاتف وبعض الألوان التي من المفترض أن يأتي بها الهاتف، والتي تشمل الأزرق المتدرج والأحمر المتدرج والأصود والأبيض.

بمجرد أن تقوم بإلقاء نظرة على الصور أدناه، ستلاحظ أن الهاتف Huawei Nova 4 سيضم الكاميرا الأمامية في الثقب الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك بأن الكاميرا الأساسية في هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد حصلنا في الأونة الأخيرة على تسريب جديد يكشف لنا بأن النسخة الأرقى من الهاتف Huawei Nova 4 ستضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48MP و 16MP و 20MP على التوالي، في حين ستضم النسخة الثانية ثلاث كاميرات أيضًا في الواجهة الخلفية بدقة 20MP و 16MP و 20MP.

أما بخصوص الكاميرا الأمامية الموجودة في الثقب المتواجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، فهي ستمتاز بدقة 25 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية، فالتسريبات السابقة كشفت لنا كذلك بأن الهاتف Huawei Nova 4 سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 970، فضلا عن 8GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فهي ستمتاز بسعة 3750mAh كما أنها ستدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 18W.

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