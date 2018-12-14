Vivo تقرر إستثمار 560 مليون دولار أمريكي في مصنع جديد للهواتف الذكية في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت Vivo تنافس بقوة في سوق الهواتف الذكية بالهند، ويرجع ذلك في الغالب إلى قدرتها على تصنيع هواتفها الذكية في البلاد مما يغنيها عن دفع رسوم الإستيراد والضرائب الإضافية الأخرى.

ووفقا لآخر التقارير الواردة من نيودلهي، فيبدو أن شركة Vivo تخطط لزيادة عدد مصانعها في الهند بحيث تردد الآن أن الشركة تعتزم توسعة مساحتها البالغة 202 آلف متر مربع من خلال إضافة حوالي 684 آلف متر مربع من أجل بناء مصنع جديد. ويقال بأن شركة Vivo سوف تستثمر نحو 560 مليون دولار أمريكي في هذا المصنع الجديد.

تمت الموافقة على قرار التوسع في ولاية أوتار براديش من قبل رئيس الولاية، السيد Shri Yogi Adityanath. وقال ممثلو الشركة الصينية إن المصنع الحالي ينتج مليوني هاتف ذكي شهريا ويعمل به أكثر من 5000 شخص. وستؤدي التوسعة الجديدة إلى ” تحسين النمو الإجتماعي والإقتصادي لمنظومة التصنيع في الهند من خلال خلق وظائف إضافية، وتحسين الأجور، وتطوير المهارات “.

ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الأولى من هذا التوسع إلى إنشاء 5000 وظيفة أخرى بينما يتم بناء المرافق. عندما يكون كل شيء جاهزًا، سترتفع القوة الإنتاجية إلى 50 مليون وحدة في السنة، مما يؤدي إلى مضاعفة العائد الإجمالي بنحو ثلاثة أضعاف.

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