شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من اكتشاف الأمراض لمساعدة البشر.. أين وصل الذكاء الاصطناعى فى 2018؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برز خلال العام الحالى 2018 مفهوم "الذكاء الاصطناعى" وبقوة، فأصبحنا نسمع هذا المصطلح كثيرا، إذ يشير إلى مجموعة من البرمجيات التى تتمتع بذكاء مقبول إلى حد ما يمكنها مجاراة الطريقة التى يقوم بها البشر، ولعل الأهمية الكبرى لمستقبل الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى عالمنا تظهر فى الأولوية التى توليها دول العالم للثورة الصناعية والذكاء الاصطناعى فى شتى مجالات الحياة، خاصة المصانع والقطاعات الخدمية والطبية، وهو ما سيؤثر بالتبعية على طبيعة ونوعية المهن المتاحة للإنسان فى المستقبل.

دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعى مجال الصحة، بشكل كبير، فعلى سبيل المثال كشف "سانجاى مهروترا" الرئيس التنفيذى لشركة تعرف بـ"ميكرون تكنولوجى" والتى تقوم بتطوير رقاقات ذاكرة يمكنها تعزيز الذكاء الاصطناعى، أنهم يعملون على تطوير تقنية تضيف الذكاء الاصطناعى إلى "قاعدة التويلت"، ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فقال "مهروترا": "تخيل المراحيض الذكية فى المستقبل ستحلل النفايات البشرية فى الوقت الحقيقى كل يوم، فلست بحاجة إلى الذهاب لزيارة طبيب كل ستة أشهر، فإذا ظهرت أى علامة على ظهور مرض، فستكون قادرًا على اكتشافه أسرع بكثير بسبب تحليل البول وتحليل البراز، إذ يمكن الآن أن نرى فائدة المرحاض الذى يطهر نفسه كل مرة للحفاظ على الأشياء نظيفة".

وقد تنوعت الأمثلة على دخول الذكاء الاصطناعى فى المجال الأمنى، ولكن كان أخرها ما أعلنت سلطات الامن الأمريكى، من اختبار تقنية جديدة مستخدمة الذكاء الاصطناعى من أجل الحفاظ على المبانى السيادية والمندرجة تحت بند "مواقع حساسة بالدولة"، إذ يتم تزويد البيت الأبيض والأماكن المحيطة بها من شوارع ومتنزهات، بكاميرات تتعرف على الوجه، لتحديد الأشخاص ومهنتهم، وما إذا كانوا بالفعل ضمن موظفى البيت الأبيض أم متسللين، كما يمكنها معرفة ما إذا كان للشخص قضايا جنائية ويسرى ضده تحقيقات أمنية.

أما فى مجال التقنية فحدث ولا حرج، إذ دخل الذكاء الاصطناعى فى الكثير والكثير من المجالات، الأمر الذى يجعلنا لا نكاد نرى شركة أو تقنية حديثة، إلا ودخل بها الذكاء الاصطناعى، فهاهى شركة ياندكس الروسية، تطلق أول هاتف ذكى له، إذ يتضمن الهاتف الذكى الجديد العديد من التطبيقات، منها طلب سيارات الأجرة وكذلك توصيل الطعام، وسيكون أول هاتف ذكى لـ"ياندكس"، متاحا فى روسيا عبر الإنترنت وفى بعض سلاسل البيع بالتجزئة للهواتف والأجهزة المنزلية.

ووفقا لموقع فرنش ويب المعنى بأخبار التكنولوجيا، يصل ثمن الهاتف إلى 238 يورو، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد، وعلى الرغم من أنه من تصميم ياندكس الروسية إلا انه يتم تصنيعه فى الصين، كما يحتوى على تطبيقات كثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى، ووصفه القائمون على الشركة بأنه طفرة غير مسبوقة فى عالم الهواتف الذكية.

كما وصلت تقنيات الذكاء الاصطناعى (AI) إلى آفاق جديدة حيث كشفت إحصاءات جديد من جامعة Imperial College Business School، بالتعاون مع موقع التعارف الإلكترونى "eharmony"، أن الروبوتات ربما تلعب دورًا أكبر بكثير فى حياتنا العاطفية فى وقت قريب جدًا، وأظهر التقرير، الذى أطلق عليه اسم Future of Dating، أن الشفرة الوراثية يمكن أن تتنبأ بالكيمياء الجنسية بين الأشخاص "السناجل"، مما يسمح لبعض الأجهزة المنزلية مثل "أليكسا" أن تخبرك ما إذا كانت علاقتك أو زواجك محكوما بالفشل أم سيكون ناجح بحلول 2025.

أوضح أحدث تقرير أن شركة Rolls-Royce المصنعة للسيارات تعاونت مع شركة Uptake الأمريكية المتخصصة فى تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعى، لإنشاء أداة قادرة على التنبؤ بأى مشاكل فى تشغيل محركات الطائرات Trent، حيث إن صناعة السيارات الفاخرة لا تعتبر سوى جزء صغير من منتجات "رولز رويس" التى تشتهر أيضا بتطوير محركات الطائرات، ووفقا لما نشرته وكالة رويترز الأمريكية، تبيع شركة Uptake الأمريكية حلول الذكاء الاصطناعى الخاصة بها للشركات المصنعة، والتى تستخدم هذه التكنولوجيا للتنبؤ بأداء الآلات المعقدة من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلى، حيث يجرى استخدام محركات Rolls-Royce Trent فى طائرات Boeing 787 Dreamliner وAirbus A330neo، وهى تمثل الجيل القادم من الطائرات، إذ تواجه حاليا رولز رويس مشاكل تؤثر على بعض المحركات، مما أدى إلى تأخر تسليم الطائرات.