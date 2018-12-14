فيسبوك يكشف عن عيب وضع خصوصية أكثر من 6 ملايين مستخدم في خطر

الخليج 365/ بغدادكشف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن عيب وضع خصوصية أكثر من 6 ملايين مستخدم في خطر.

وقال الموقع إن العيب المكتشف أثر على نحو 6.8 مليون شخص، استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن المشكلة سمحت، عن طريق الخطأ، للتطبيقات بالاطلاع على صور ملايين المستخدمين على "فيسبوك"، حتى لو كانت منشورة بدرجة خصوصية عالية.



وذكر الموقع في منشور أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا، مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

وأضاف أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر عن المعتاد من الصور، لمدة 12 يوما، في الفترة بين 13 و25 سبتمبر الماضي.

