إحصائيات جديدة تؤكد مجددًا إستمرار إنخفاض مبيعات الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max

فاطمة أيت طالب - دبي - شهدت مبيعات iPhone بشهادة الجميع إنخفاضًا في الأونة الأخيرة. وهواتف iPhone الجديدة التي تم إصدارها هذا العام لا تحظى بتلك الشعبية التي كانت يتوقعها المرء لدرجة أن شركة آبل قامت بتقديم العديد من العروض على آمل تحفيز المبيعات من جديد، بما في ذلك توفير إمكانية الحصول على iPhone XR بسعر أقل بنحو 300$ للعملاء الذين لا يمانعون التخلي عن هواتف iPhone 7 Plus الخاصة بهم للشركة.

لم تضطر شركة آبل أبداً إلى خفض أسعار هواتفها الذكية من قبل، ولكن بالنظر إلى الأسعار العالية لهواتفها الذكية الجديدة، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لشركة آبل أن تجعل هذه الوحدات تتحرك من رفوف المتاجر.

بغض النظر عن الخصومات، فقد قام أحدث تقرير من Thinknum بتحليل مبيعات iPhone XS و iPhone XS Max من خلال الإستعانة بالمعلومات المتعلقة بترتيب العناصر التي يتم بيعها على متجر Best Buy. وتظهر هذه الرسومات البيانية تغير ترتيب هواتف iPhone الجديدة منذ إطلاقها إلى غاية اليوم 10 ديسمبر.

ترتيب الهاتف iPhone XS شهد تذبذبًا أكثر بالمقارنة مع الهاتف iPhone XS Max، ولكن هذا الأخير كان في الواقع هو الأكثر مبيعًا بين الإثنين. وكما تلاحظون أدناه، فقد كان ترتيب الهاتف iPhone XS Max مرتفعًا في البداية، ولكنه تراجع بعد ذلك وصولاً إلى شهر ديسمبر الجاري علمًا أن هناك إمكانية أن يشهد الهاتف المزيد من الإنخفاض في الأشهر القليلة القادمة.

يمكننا أن نقول بأن نفس الشيء حدث للهاتف iPhone XS، فهو الآخر كان تصنيفه مرتفعًا في البداية، ولكنه إنخفض في وقت لاحق وصولاً إلى شهر ديسمبر الجاري، وهذا التصنيف قابل أيضًا للإنخفاض أكثر في الأشهر القادمة.

وبغض النظر عن الترتيب، فقد كانت النسخة التخزينية الأكثر مبيعًا هي نسخة 64GB. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن مبيعات نسخة 64GB من الهاتف iPhone XS Max لا تتفوق كثيرًا على مبيعات نسخة 256GB من نفس الهاتف على عكس الهاتف iPhone XS. ومن ناحية أخرى، يبدو أن نسخة 512GB لم تحظى بالكثير من الحب من العملاء.

على أي حال، هذه الإحصائيات الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن مبيعات الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max تواصل الإنخفاض، وواحد من الأسباب وراء ذلك هو الأسعار الباهظة وهذا من دون أن ننسى المنافسة القوية من الشركات الصينية التي تقوم بطرح هواتف ذكية متقدمة جدًا بأسعار مغرية للغاية.

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