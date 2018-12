تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأبرز عمليات البحث على جوجل خلال 2018

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء عام 2018، كشفت شركة جوجل الضوء على أكثر 10 موضوعات جرى البحث عنها على محرك البحث خلال 2018، وقد حصرت جوجل أكثر موضوعات البحث على محركها فى أنحاء العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية، مقارنة بعام 2017، وفيما يلي نستعرض ترتيب أكثر 10 موضوعات جرى البحث عنها على جوجل فى 2018 حول العالم كما يلى:

- أشهر 10 فنانين تم البحث عنهم

Actors

1) Sylvester Stallone

2) Logan Paul

3) Pete Davidson

4) Bill Cosby

5) Noah Centineo

6) Donald Glover

7) Allison Mack

8) Gary Oldman

9) सपना चौधरी

10) Roseanne Barr

- أشهر 10 رياضيين تم البحث عنهم

1) Tristan Thompson

2) Alexis Sánchez

3) Lindsey Vonn

4) Shaun White

5) Khabib Nurmagomedov

6) Kawhi Leonard

7) Naomi Osaka

8) Philippe Coutinho

9) Conor McGregor

10) Harry Kane

- أشهر 10 أفلام تم البحث عنهم

1) Black Panther

2) Deadpool 2

3) Venom

4) Avengers: Infinity War

5) Bohemian Rhapsody

6) A Star Is Born

7) Incredibles 2

8) The Nun

9) A Quiet Place

10) Jurassic World: Fallen Kingdom

- أشهر 10 فرق موسيقية تم البحث عنها

1) Demi Lovato

2) Cardi B

3) Daniel Küblböck

4) Travis Scott

5) Rick Ross

6) 6ix9ine

7) 山口 達也

8) Childish Gambino

9) 吉澤 ひとみ

10) Nick Jonas

- أشهر 10عروض تلفزيونية

1) 延禧攻略

2) Altered Carbon

3) บุพเพสันนิวาส

4) मोटू पतलू

5) Roseanne

6) The Haunting of Hill House

7) Lost in Space

8) Grande Fratello

9) Segundo Sol

10) Bodyguard