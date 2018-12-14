شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: لاعب كرة سلة يوافق على زيارة معمل أبحاث القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن ستيفن كورى الفائز بدورى كرة السلة الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات سيقبل دعوتها لزيارة معمل أبحاث القمر بعد أن أثار جدلا بقوله إنه لا يعتقد أن هناك بشرا ذهبوا من قبل للقمر، وهى تعليقات وصفها لاحقا بأنها دعابة.

وأبلغ آلارد بوتل، وهو متحدث باسم ناسا وجه الدعوة هذا الأسبوع إلى كوري لأخذ جولة فى مركز جونسون للفضاء فى هيوستون، نشرة إنفرس العلمية أمس الخميس بأن لاعب جولدن ستيت وريورز قال إنه يرغب فى القيام بهذه الرحلة.

وقال بوتل "السيد كورى وافق على عرضنا، ما زالت هناك حاجة لترتيب تفاصيل الزيارة".

وبدأ الجدل يوم الاثنين الماضى عندما قال كورى في تدوين صوتى إنه لا يعتقد أن البشر ذهبوا مطلقا إلى القمر، وهبط 12 رائد فضاء أمريكيا أرسلتهم ناسا على القمر في الفترة من 1969-1972، وتراجع كورى يوم الأربعاء وأبلغ شبكة ئي.إس.بي.إن بأن تعليقاته كانت مجرد مزحة.

وقال "بكل وضوح كنت أمزح حين كنت أتحدث في التدوين الصوتى. بالتأكيد سأقبل عرض ناسا. سأطلع بشكل مباشر على كل شيء فعلته ناسا وألقى الضوء على عملهم المذهل على مدار السنوات".

وسيكون فريقه وريورز موجودا فى هيوستون يوم 13 مارس آذار لمواجهة روكتس فى دورى كرة السلة الأمريكى.