شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديوجراف.. ملياردير صينى قال "افتح يا سمسم" فأصبح على بابا تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخطوات لا تعرف الكلل استطاع المدرس الصينى البسيط جاك ما أن يسطر اسمه بين قائمة الكبار فى عالم المال والأعمال، بعدما استطاع تدشين شركة "على بابا" منتصف تسعينيات القرن الماضى، لتكون أحد أكبر الشركات التكنولوجية فى العالم، بقيمة تقدر بما يزيد على 400 مليار دولار. يقدم الخليج 365 فى الفيديو التالى قصة نجاح الملياردير الصينى جاك ما صاحب موقع على بابا.

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