"برودة شديدة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتوجه تحذيرا هاما للمواطنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، سيكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، دافئا على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية جنوبية شرقية معتدلة".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12

مطروح العظمى 23 والصغرى 12

سوهاج العظمى 23 والصغرى 09

قنا العظمى 24 والصغرى 09

أسوان العظمى 25 والصغرى 11