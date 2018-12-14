تكنولوجيا: بطائرة صاروخية تحمل شخصين.. “فيرجين جالاكتيك” تنجح في الوصول إلى الفضاء للمرة الأولى

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نجحت شركة فيرجين جالاكتيك Virgin Galactic في إطلاق طائرة صاروخية إلى الفضاء للمرة الأولى.
وأطلقت الطائرة الصاروخية “في أس إس يونيتي” VSS Unity من موجاف في كاليفورنيا، حيث حملت طائرة تدعى “وايت نايت تو” WhiteKnightTwo على متنها صاروخ “سبيس شيب تو” SpaceShipTwo، وتولى قيادتها وتوجيهها في الفضاء اثنان من الطيارين.
وبثت الشركة، التي يملكها رجل الأعمال الإنجليزي ريتشارك برانسون، وقائع إطلاق طائرتها لحظة بلحظة في تغريدات متلاحقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، حيث كشفت أن الطائرة الصاروخية وصلت إلى ارتفاع 42 ألف قدم، قبل أن يتم ينفصل الصاروخ عن الطائرة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الأرض.
وكان برانسون قد أعلن، بداية الشهر الجاري، عن بدء شركته للرحلات السياحية الفضائية مع قدوم احتفالات رأس السنة (الكريسماس).
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