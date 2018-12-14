Huawei تعمل على بروتوكول الشحن الجديد Huawei 20W SuperCharge

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق الهاتف Huawei Mate 20 Pro الجديد، أعلنت شركة Huawei عن تقنية الشحن Huawei 40W SuperCharge التي تستطيع شحن بطارية بسعة 4200mAh بالكامل في غضون 60 دقيقة فقط. ولكن نظرًا لتكلفة الإنتاج المرتفعة، فقد كانت تقنية الشحن السريع هذه تقتصر فقط على الهاتفين Huawei Mate 20 Pro و Honor Magic 2. إذن، هنا يأتي دور بروتوكول الشحن Huawei 20W SuperCharge.

في الواقع، لقد تم اليوم تسريب وثيقة تشير إلى أن شركة Huawei تعمل على بروتوكول جديد للشحن يمتاز بسرعة 20W ويستخدم نصف التيار الذي يستخدمه البروتوكول SuperCharge Gen.2. لذا، بدلاً من الشحن بقوة 10V/4A، فإن بروتوكول الشحن الجديد يشحن بقوة 10V/2A ومن المتوقع أن يصل إلى الهواتف الذكية المتوسطة التابعة لشركة Huawei.

يجب أن يتم الإعلان عن بروتوكول الشحن الجديد هذا في وقت ما خلال العام المقبل 2019، وربما بالتزامن مع الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro. قد يكون من الأسلم أن نفترض بأن الهاتف Huawei P30 سيستقر على شاحن 20W، في حين سيتم ترقية الهاتف Huawei P30 Pro إلى شاحن 40W.

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