مايكروسوفت تعمل على نسخة للمستهلكين من حزمة الإشتراك Microsoft 365، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، عندما تقوم بشراء تطبيق، فأنت تدفع ثمنه للحصول عليه. الجانب السلبي في هذا النظام هو أنه كلما صدرت نسخة جديدة من هذا التطبيق، فعليك دفع ثمنها للحصول عليها. ولكن في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات في تبني نظام الإشتراكات مما يتيح للمستخدمين الحصول على أحدث التحديثات مقابل رسوم شهرية أو سنوية.

هذا شيء قررت شركة مايكروسوفت القيام به مع حزمة Microsoft 365 التي كانت تستهدف الموظفين في الشركات، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع ZDNet، فيبدو أن شركة مايكروسوفت تعمل على نسخة من حزمة Microsoft 365 موجهة لكافة المستهلكين. هذا وفقا لقائمة توظيف جديدة تشير إلى أن شركة مايكروسوفت تبحث عن موظف مؤهل ليكون مدير منتجات من أجل “M365 Consumer Subscription”، ويقول وصف الوظيف ” Subscription Product Marketing Team هو فريق جديد تم إحداثه لإنشاء وتوسيع نطاق المستهلكين المشتركين في Microsoft 365 “.

من غير الواضح ما هو الفرق بين نسخة الشركات من حزمة Microsoft 365 ونسخة المستهلكين، ولكن من المفترض أن تضم نسخة المستهلكين برامج معينة. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن Microsoft 365 من قبل، فهي حزمة إشتراك مشابهة لـ Microsoft Office 365، ولكنها تحتوي على Windows 10 و Office 365 و Enterprise Mobility + Security، والمزيد، مما يجعلها حزمة أكثر إكتمالاً مقارنة بحزمة Microsoft Office 365.

بطبيعة الحال، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العملاء سيحتاجون إلى حزمة الإشتراك هذه أم لا، ولكن من المتوقع أن يتم توفيرها كخيار للمستخدمين الذين يعتبرونها قيمة، على الأقل بالنسبة لهم. ومن المتوقع أن يظل Windows متوفرًا مجانًا كجزء من هذه الحزمة مع الحواسيب الجديدة، لذا لا يبدو أن هذا الإشتراك سيغير ذلك.

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