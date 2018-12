الهاتف Huawei P30 Pro سيضم شاشة منحنية الطرفين مماثلة لشاشة Huawei Mate 20 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قطار الشائعات لا يتوقف، والآن حان الوقت لتسليط الضوء على الشائعات المتعلقة بسلسلة هواتف Huawei P30 Pro. أولاً، كانت هناك إشاعة تقول بأن الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية للهاتف Huawei P30 Pro ستضم المستشعر Sony IMX607 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن والذي تبلغ دقته 38 ميغابكسل، واليوم لدينا المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف. ووفقا لمعلومات جديدة تم نشرها على شبكة تويتر من قبل المسرب الصيني الشهير Ice Univers، فيبدو أن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم شاشة OLED منحنية الطرفين تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي.

هذا أمر غريب للغاية بالنظر إلى حقيقة أن شركة Huawei على وشك إطلاق هاتفين مع ثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ويتعلق الأمر هنا بكل من Huawei Nova 4 و Honor View 20. ولكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك.

يبدو أن شركة سامسونج هي الشركة الوحيدة التي بمقدورها إنتاج شاشات OLED المزودة بالثقب، أو بعبارة أخرى شاشات AMOLED Infinity-O. لذا، قررت شركة Huawei مرة أخرى اللجوء إلى شركتي LG و BOE للحصول على شاشات OLED المنحنية الطرفين من أجل الهاتف Huawei P30 Pro، وهذا ما يعني بدوره أن التصميم الأمامي لهذا الهاتف سيكون مماثلاً تقريبًا للتصميم الأمامي للهاتف Huawei Mate 20 Pro. وعلى الرغم من ذلك، فهناك إحتمال أن يكون القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من شاشة الهاتف Huawei P30 Pro على شكل قطرة ماء.

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً. في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، يمكن أن يتغير الكثير وقد تتمكن شركة سامسونج من تزويد شركة Huawei بشاشات AMOLED Infinity-O الخاصة بها. ومع ذلك، فهذه المعلومات الذي ذكرناها في هذا التقرير تأتي من مصدر لطالما حظي بمصداقية عالية جدًا في الماضي.

Huawei P30 Pro uses curved screen (BOE or LG), but OLED's Hole in Display is currently only available in Samsung display. So P30P is definitely a drop or Notch