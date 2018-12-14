شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار "باركر" يرسل صورة جديدة من أقرب نقطة للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المسبار الفضائى Parker Solar Probe الى أطلقتها "ناسا" يوم 12 أغسطس الماضى، صورة للشمس على مقربة 27 مليون كيلومتر.

ويشار إلى ان المهمة الرئيسية للمسبار هى الوصول لأقرب نقطة ممكنة من الشمس ولمس تاجها النارى، ووفقاً "لناسا" فإن هذا الجهاز مجهز بشاشة واقية لا تسمح له بالذوبان فى ظروف درجة حرارة عالية للغاية تتجاوز ألف درجة.

ووفقا لتوقعات العلماء، فينبغى على Parker Solar Probe فى السنوات السبع القادمة أن يقترب بمقدار 6.16 مليون كيلومتر من الشمس، وهذا هو الحد الأقصى لنقطة التقارب.

ويشار إلى أن الطقس الخارجى للشمس أعلى حرارة من سطح النجم بمرات عديدة، ولم يكتشف العلماء بعد سبب حدوث ذلك، ولكن سيحاول"المسبار باركر"حل هذا اللغز، والوصول إلى تاج الشمس وأخذ عينة للدراسة، وبعد ذلك سوف يحلق فى المجالات المغناطيسية والكهربائية للنجم.