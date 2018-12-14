آبل تعمل على المودم الخاص بها لإستخدامه في هواتف iPhone المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - إعتادت شركة آبل الإعتماد كليًا على المودمات التابعة لشركة كوالكوم في هواتفها الذكية، ولكن قررت الشركة في وقت لاحق إستخدام مودمات كوالكوم في بعض الوحدات من هواتفها الذكية فقط وإستخدمت مودمات Intel في الوحدات الأخرى. بعد ذلك، قررت شركة آبل الإعتماد كليًا على مودمات Intel في هواتفها الذكية الحديثة بسبب خلافها القانوني مع شركة كوالكوم.

ولكن في المستقبل، تريد شركة آبل إنشاء المودمات الخاصة بها لهواتف iPhone، تمامًا كما تفعل مع المعالجات المركزية ومعالجات الرسوميات الخاصة بها. وإتضح أن شركة آبل تعتزم تطوير المودمات الخاصة بها بعدما قامت بنشر قائمة وظائف جديدة تبحث من خلالها عن موظفين متخصصين في قطاع المودمات في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا. وعلاوة على ذلك، فقد تحدث أيضًا موقع The Information مع شخص مطلع على خطط شركة آبل وأكد له أن الشركة لديها بالفعل مشروع لتطوير مودم خاص بها لإستخدامه في هواتفها الذكية المستقبلية.

ومع ذلك، عملية التطوير لا تزال في مراحلها الأولى. ونظرًا للتعقيدات المتعلقة بعملية تطوير رقاقة كهذه، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاث سنوات حتى تتمكن شركة آبل من جلب المودمات الخاصة بها إلى هواتف iPhone. لذلك، ربما العام 2020 على أقرب تقدير أو 2021 على أبعد تقدير سيكون إطارًا زمنيًا جيدًا لظهور هذا المنتج في السوق.

المصدر.