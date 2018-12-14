شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو .. علماء يطورون "وشم ذكى" يستشعر أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء أمريكيون وشما دائما يمكن أن يخبرك عندما تكون فى خطر التعرض لأشعة الشمس، حيث صمم الدكتور "كارسون برونس" فى مختبر جامعة (كولورادو) فى الولايات المتحدة، حبر الوشم الذى يكون حساسا للضوء فوق البنفسجى الذى سيظهر فقط عندما يكون الجلد أكثر تعرضا لإشعاعات الشمس .

ولايزال سرطان الجلد أكثر أشكال السرطان شيوعا، على الرغم من التحذيرات المستمرة من قبل أطباء الأمراض الجلدية والمسئولين الصحيين، فإن العديد من الأشخاص يزدادون من خطر إصابتهم بالسرطان حتى فى الأيام الملبدة بالغيوم والبرودة .

كما يقوم مصممو الوشم بإجراء عمليات إضافية لتضمين حبر الوشم الذى يمكن أن يكون أداة تشخيصية لمساعدة الأطباء على تحديد المرض. وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا حادا فى التكنولوجيا القابلة للارتداء .