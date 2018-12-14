أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال عام 2018

كان عام 2018 عامًا ذاخرًا بإصدارات الهواتف الذكية المتميزة، حيث تسابقت جميع الشركات المنتجة للهواتف الذكية بشكل ملحوظ وكانت المنافسة أقوى من أي عام، وتم خلال هذا العام إطلاق الكثير من الإصدارات التي تتمتع بمواصفات عالية مما جعل من الصعب على المستخدمين اختيار الأفضل.

كما ارتفعت أهمية الهواتف الذكية مقارنة بالمنتجات التقنية الشخصية الآخرى التي نستخدمها، لذلك من المهم جدًا اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك، حيث توجد العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند الاختيار منها التصميم ونظام التشغيل وسرعة المعالج وعمر البطارية وحجم الشاشة ودقة الكاميرا وأخيرًا السعر.

لذلك إذا كنت تبحث عن شراء هاتف ذكي جديد تم إطلاقه في 2018، فإليك أفضل 5 هواتف ذكية لعام 2018:

1- هاتف سامسونج جالاكسي إس 9 بلس

احتل هاتف سامسونج صدارة قائمة أفضل الهواتف الذكية لعام 2018 بجدارة نظرًا لما يتمتع به من قوة مواصفات ومزايا.

تاريخ الاصدار: مارس 2018

حجم الشاشة: 6.2 إنش

وحدة المعالجة المركزية: Snapdragon 845 وExynos 9810

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت

مساحة التخزين الداخلية: 64 و128 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة ثانوية بدقة 12 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

البطارية: 3500 ميلي أمبير/ساعة

حقق هاتف جالاكسي إس 9 بلس أفضل مبيعات على الإطلاق ضمن سلسلته، كما يقدم هاتف جالاكسي إس 9 بلس جميع مزايا الهواتف الذكية التي يبحث عنها المستخدم مثل الشحن اللاسلكي وفتحة بطاقة SD ومنفذ سماعة الرأس ومقاومة الماء والغبار ومستشعر بصمات الأصابع وماسح قزحية العين وميزة التعرف على الوجه، وخدمة Samsung Pay التي هي أفضل خدمة للمدفوعات عبر الهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى.

يتميز جالاكسي إس 9 بلس بكاميرا خلفية قوية تأتي مع جهاز استشعار يعمل على معالجة وتنقية الصور بالإضافة إلى تحديد التفاصيل الدقيقة، كما تقدم الكاميرا أفضل مزيج من الضوء والتفاصيل في لقطات مختلفة، حيث ركزت سامسونج على الكاميرا بشكل كبيرفي هاتف جالاكسي إس 9 بلس، فقدمت كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، إحداهما بفتحة عدسة متغيرة f/1.5 والأخرى بفتحة عدسة f/2.4، لتقدم الكاميرا أفضل اللقطات خاصة في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.2 إنش SuperAmoled بدقة +QHD، ويقدم أداء أسرع من خلال معالج كوالكوم سنابدراجون 845 ثماني النواة ولكنه يدعم شريحة اتصال واحدة، أما النسخة العاملة بمعالج Exynos 9810 ثماني النواة فهي تدعم شريحتي اتصال.

ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجا بايت، ومساحات تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقة Micro SD، مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير/ساعة.

أما بالنسبة لاستخدام شريحتي SIM، فإن كل منهما توفر اتصال 4G، وتتيح لك سامسونج إدارة الإعدادات لكل بطاقة SIM، مما يسمح لك بتحديد شريحة SIM افتراضية للمكالمات والنصوص والبيانات.

خلاصة القول: إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد ذو شاشة كبيرة به جميع الميزات التي تهمك، فإن هاتف جالاكسي إس 9 بلس Galaxy S9 Plus هو الأفضل.

2- هاتف هواوي ميت 20 برو أفضل هواتف هواوي حتى الآن

تاريخ الاصدار: نوفمبر 2018

نظام التشغيل: أندرويد باي 9

حجم الشاشة: 6.39 إنش

وحدة المعالجة المركزية: معالج هواوي Kirin 980 ثماني النواة

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 و8 جيجابايت

مساحة التخزين الداخلية: 128 و256 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: ثلاث كاميرات خلفية 40 و20 و8 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية: 24 ميجابكسل

البطارية: 4200 ميلي أمبير/الساعة

يُعتبر هاتف هواوي ميت 20 برو HUAWEI Mate 20 Pro أفضل هواتف الشركة الصينية منذ نشأتها وحتى الآن، بسبب تصميمه الأنيق وميزاته الفريدة، كما يدعم عدد من الحيل الأنيقة التي لن تراها على الهواتف الذكية الأخرى المنافسة حتى العام المقبل.

يتنافس هذا الهاتف بشكل كبير مع هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9، وجوجل بيكسل 3، وهاتف آيفون إكس إس iPhone XS، ولكنه يتفوق عليهم في نقطة السعر حيث أن مواصفات وخصائص من الدرجة الأولى تتطلب سعرًا أعلى من المستوى في حين يبدأ سعر ميت 20 برو 899 جنيهًا إسترلينيًا فقط أي حوالي 1150 دولار.

يأتي هاتف هواوي ميت 20 برو Huawei Mate 20 Pro بتصميم مميز من الزجاج بالكامل مع إطار معدني و8 حواف منحنية من جميع الأطراف، وذلك لتسهيل التحكم في الهاتف بيد واحد.

يعمل الهاتف بمستشعر بصمة مُمدمجًا داخل الشاشة In-screen Fingerprint، مع قدرة استشعار سريعة جدًا، تُميزه بسرعة استجابة أعلى بنسبة 30% من الأجهزة الأخرى، مع شاشة OLED مقاسها 6.39 إنش بدقة +QHD أو2K+ 3120 x 1440 بكسل بكثافة 538 بكسل/إنش.

يأتي هاتف هواوي ميت 20 برو بالمعالج الجديد Kirin 980 ثماني النواة، وهو أول معالج مُصنع بتقنية 7 نانومتر من TSMC، ويوفر هذا المعالج أداءًا قويًا.

كما يدعم الهاتف زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية الجديدة بحجم نانو بدلًا من microSD، ويدعم الهاتف إمكانية تشغيل خطين بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الرابع 4G حتى سرعة 1.4 جيجابت/الثانية.

الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا الزاوية فائقة العرض Ultra Wide بدقة 20 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل Telephoto بفتحة عدسة f/2.4.

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أما بالنسبة للكاميرا الأمامية: فقد زودت هواوي هاتفها الجديد هواوي ميت 20 برو بكاميرا سيلفي أمامية دقتها 24 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، وهي الكاميرا التي تدعم استشعار العمق 3D في نظام بصمة الوجه.

كما يتمتع هاتف هواوي ميت 20 برو بطارية عملاقة سعتها 4200 ميلي أمبير/الساعة، والتي دامت في اختبار الإستخدام العادي لحوالي يوم ونصف، وحوالي 11.21 ساعة للاستخدام المكثف ودعمت تشغيل فيديو عالي الدقة لمدة 90 دقيقة في أقصى درجة سطوع للهاتف.

خلاصة القول: يعتبر هاتف Mate 20 Pro هاتفًا ذا ميزات فريدة مقابل سعر مميز بل إنه يحتوي على بعض الحيل التي لن تراها في أي هاتف آخر بالإضافة إلى مواصفات أكثر قوة من معظم منافسيه.

3- هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9

تاريخ الاصدار: اغسطس 2018

نظام التشغيل: أندرويد 8.1

حجم الشاشة: 6.4 إنش

وحدة المعالجة المركزية: Exynos 9810

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 و8 جيجابايت

مساحة التخزين الداخلية: 128 و512 جيجابايت (يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت مع البطاقة الخارجية)

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 12 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

البطارية: 4000 ميلي أمبير/الساعة

يعتبر هاتف ساسونج جالاكسي نوت 9 أفضل هواتف أندرويد لعام 2018 ولكن العيب الوحيد به سعره المرتفع، حيث طورت سامسونج بطارية هاتف نوت 9 لتصبح سعتها 4000 ميلي أمبير/ الساعة وهذه السعة أكبر بنسبة 21% من نوت 8، وتدوم حوالي يوم ونصف من الاستعمال.

يأتي جالاكسي نوت 9 بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت، أي أن المساحة التخزينية للهاتف ستصل إلى 1 تيرابايت، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت.

يتميز هاتف جالاكسي نوت 9 بحصول القلم S Pen على الكثير من التحسينات التكنولوجية، تعتبر واحدة من أهم المزايا الفارقة بين نوت 9 ونوت 8 هي إضافة الاتصال اللاسلكي، فلم يتغير قلم S Pen من حيث الكتابة والرسم، ولكن الآن يمكن استخدامه لأكثر من ذلك، حيث يمكنه تشغيل التطبيقات والتحكم فيها عن بُعد، من الكاميرا والمعرض إلى Powerpoint ومشغلات الموسيقى. إذا كنت ممن يستخدمون قلم S Pen كثيرًا لابد أن هذه الميزة ستكون لها الأولوية الكبرى لديك.

كما تحسنت كاميرا نوت 9 الخلفية المزدوجة ولكنها أصبحت تتشابه تقريبًا من حيث المواصفات مع كاميرا هاتف جالاكسي إس 9 بلس، وهذا يعني أنك ستحصل على أداء أفضل للضوء الخافت.

خلاصة القول: إذا كنت تبحث فقط للحصول على أحدث الهواتف الذكية التي تقدم لك كافة المميزات وغير مهم بالنسبة لك السعر فهاتف جالاكسي نوت 9 من أفضلهم.

4- هاتفي آبل iPhone XS / iPhone XS Max

تاريخ الاصدار: سبتمبر 2018

نظام التشغيل: iOS 12

حجم الشاشة: 5.8 / 6.5 إنش

وحدة المعالجة المركزية: A12 Bionic

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

مساحة التخزين الداخلية: 64/256 / 512 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ثانوية تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل

البطارية: 2658 / 3174 ميلي أمبير/الساعة

يُعتبرالكثير أن هاتفي آبل iPhone XS / iPhone XS Max هم مجرد ترقيات تدريجية لهاتف iPhone X الذي أصدرته آبل خلال عام 2017، حيث اعتمدت آبل على تصميم الشاشة بالكامل والخالي من الحافة تقريباً، مع زيادة قوة المعالج بمعالجها الجديد A12 Bionic ، والكاميرات المحسنة، وخيار جديد في مساحة التخزين الداخلية، وفي حالة شاشة XS Max شاشة ضخمة مع عيب أن الهاتف باهظ الثمن.

بالنسبة للشاشة شاشة OLED مقاسها 5.8 إنش على هاتف iPhone XS هي نفسها التي ستجدها على هاتف iPhone X، لذا فالاختلاف في النسخة الأكبر من الهاتف بمقاس 6.5 إنش وهي خيار رائع للألعاب.

أما عمر البطارية: لقد تحسن قليلاً في كلا الجهازين عن جهاز iPhone X، ولكن ليس لدرجة أن يكفي لأكثر من يوم عمل، أما الكاميرا: إعداد الكاميرا المزدوجة على كل من iPhone XS و iPhone XS Max رائع. يعمل وضع Smart HDR على جعل الصور أكثر وضوحًا وأكثر سطوعًا وتفصيلاً، كما أن واجهة Apple الفريدة الشهيرة تجعل التقاط صور رائعة أمرًا بالغ السهولة.

يمكنك الإطلاع على المقارنة الكاملة بين الهاتفين من خلال من هذا المقال.

5- هاتف هواوي بي 20 برو

تاريخ الاصدار: ابريل 2018

نظام التشغيل: أندرويد 8.1

حجم الشاشة: 6.1 بوصة

وحدة المعالجة المركزية: كيرين 970

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت

مساحة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: ثلاث كاميرات خلفية 40 و20 و8 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية: 24 ميجابكسل

البطارية: 4000 مللي أمبير/الساعة

هاتف هواوي بي 20 برو هو واحد من أفضل الهواتف الذكية التي أنتجتها الشركة الصينية على الإطلاق حيث يعمل بمعالج قوي Kirin 970 مزود بخاصية الذكاء الاصطناعي وبطارية كبيرة سعتها 4000 مللي أمبير/الساعة وبشاشة OLED كبيرة قياسها 6.1 إنش تعمل بتقنية Full HD.

كل ذلك بالإضافة إلى نظام تصوير مميز حيث أنه أول هاتف ذكي بثلاث كاميرات خلفية طورتهم هواوي بالتعاون مع شركة لايكا Leica مع دعم تقنيات متطورة مبتكرة للذكاء الإصطناعي لجعل تجربة الكاميرا نابضة أكثر بالحياة.

خلاصة القول: مع ثلاث كاميرات خلفية مذهلة بالإضافة إلى واجهة المستخدم EMUI التي تُقدم مزايا مدهشة يمكنك الحصول على هاتف هواوي بي 20 برو من أجل صور مثالية.