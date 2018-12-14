جوجل تطلق برنامجًا لفحص أمراض العين السكرية باستخدام الذكاء الاصطناعي في تايلاند

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس أنها أطلقت برنامجًا جديدًا يعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي في تايلاند لفحص أمراض العين الناجمة عن الإصابة بمرض السكري، والتي قد تتسبب في نهاية المطاف بالعمى الدائم.

وقالت الشركة إن برنامج فحص العين في تايلاند يأتي بعد برنامج مشابه كانت قد أطلقته جوجل في الهند ويعد دفعة قوية من شركات التقنية الكبرى لإظهار الفوائد الاجتماعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وقال كنت ووكر، نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية في جوجل، في خطاب خلال حدث جوجل في بانكوك اليوم الخميس: “كمجتمع، لدينا مسؤولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أفضل طريقة ممكنة”. وقد أبرز الحدث أيضًا المزايا الاجتماعية الأخرى لمشروعات الذكاء الاصطناعي لشركة جوجل، مثل وقف الصيد غير القانوني في إندونيسيا.

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وأعلنت جوجل عن برنامج مكافحة مرض السكري الجديد في تايلاند بالتعاون مع مستشفى Rajavithi التايلندي الذي تديره الدولة. وقد جاء البرنامج بعد دراسة مشتركة توصلت إلى أن برنامج الذكاء الاصطناعي لديه معدل دقة يبلغ 95% حين يتعلق الأمر بالكشف عن المرض، مقارنة بـ 74% لدى المتخصصين في النظارات أو أطباء العيون.

ويحلل البرنامج نتائج فحص العين لدى المرضى لتقييم ما إذا كانوا معرضين لخطر فقدان البصر، مما سيمكنهم من الحصول على علاج وقائي. هذا، وتعد تايلاند واحدة من أهم منتجي السكر في العالم، كما أن الاستهلاك المرتفع للسكر أمر شائع بين سكانها البالغ عددهم 69 مليون نسمة.

وتقوم الحكومة التايلاندية بحملة ضد السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري، وقد جعل فحص العين السكري أحد المؤشرات الصحية الوطنية في البلاد منذ عام 2015.

وكانت شركة قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها ستمنح نحو 25 مليون دولار على مستوى العالم في العام القادم للمشاريع الإنسانية والبيئية التي تسعى إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نهائيًا.